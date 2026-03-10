Acuerdo entre CECyTE, DGETI y TecNM permitirá a estudiantes continuar estudios sin interrupciones

Estudiantes de educación media superior podrán continuar sus estudios entre distintos subsistemas tecnológicos gracias a un acuerdo de libre tránsito académico firmado entre la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que este convenio permitirá que las y los estudiantes construyan trayectorias educativas continuas, facilitando el paso entre instituciones y ampliando sus oportunidades de formación.

Durante la conmemoración del 35 aniversario de los CECyTE, el funcionario también destacó la acreditación de la DGETI como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, lo que permitirá fortalecer la formación técnica de los estudiantes mediante la certificación de habilidades laborales.

En el evento, Delgado señaló que actualmente cerca de 4.3 millones de estudiantes de educación media superior reciben la Beca Universal Benito Juárez. Indicó que este apoyo resultó fundamental durante la pandemia, ya que permitió recuperar los niveles de matrícula en aproximadamente un año y medio y evitó que una generación completa abandonara el sistema educativo.

El titular de la SEP informó que durante 2025 se crearon 44 mil nuevos espacios en bachillerato para ampliar la cobertura en este nivel educativo. Las nuevas instalaciones se ubicaron principalmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, León y Cancún.

Además, anunció la creación del sistema de bachilleratos “Margarita Maza”, un modelo renovado de telebachillerato que ofrecerá espacios educativos con formación flexible y con la posibilidad de concluir la secundaria o cursar la preparatoria. Esta estrategia busca reincorporar al sistema educativo a jóvenes de entre 15 y 17 años que actualmente no se encuentran estudiando.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que el Bachillerato Nacional promueve una formación integral basada en el Marco Curricular Común, que integra ciencia, tecnología, humanidades y formación socioemocional.

Explicó que estudiantes de subsistemas como CECyTE, DGETI, CBTis y Conalep cursan asignaturas como conciencia histórica, filosofía y arte, además de su formación técnica, con el objetivo de formar personas críticas, con capacidad de innovación y con herramientas para integrarse al desarrollo del país.

Los CECyTE cuentan actualmente con mil 161 planteles en 30 estados de la República y una matrícula superior a 447 mil estudiantes. Ofrecen 82 carreras tecnológicas presenciales, de las cuales 58 operan bajo modelo dual y 12 en modalidad mixta, en áreas como programación, inteligencia artificial, animación digital, enfermería, administración del transporte y ecoturismo.

RLO