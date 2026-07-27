Mata sin querer a su amigo con una pistola; se le fue un tiro

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este lunes en distintos hechos registrados en Monterrey, Nuevo León.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Oaxaca y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia. En ese sitio, un adolescente de 16 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza cuando convivía con varios amigos al interior de una vivienda.

De acuerdo con la información recabada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), un testigo declaró que el grupo de jóvenes manipulaba un arma de fuego dentro de una habitación cuando, presuntamente de manera accidental, uno de ellos accionó el arma e hirió al adolescente identificado como Néstor.

Tras el disparo, los presentes salieron a solicitar ayuda entre los vecinos y posteriormente dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se iniciaron las investigaciones para establecer la responsabilidad del adolescente que accionó el arma.

Muere joven tras chocar contra barda

Una joven de 19 años murió y su acompañante resultó lesionado el pasado fin de semana, luego de impactar el vehículo en el que viajaban contra una barda en la Carretera Nacional.

La víctima mortal fue identificada como María Fernanda Camacho Berlanga, y según las investigaciones se trasladaba de Allende a Santiago, Nuevo León.

Trascendió que los jóvenes viajaban a la altura de la Chanaca cuando se salieron de la carpeta asfáltica después de tomar una curva prolongada; al perder el control, el auto Suzuki Swift color negro se impactó contra una barda de piedra correspondiente a un acceso particular.

El percance vial fue atendido por elementos de Protección Civil y la Policía Municipal de Allende, así como por un equipo de paramédicos de la Cruz Roja que al llegar al lugar de los hechos identificaron que María Fernanda ya no presentaba signos vitales.

En cuanto a su acompañante, identificado como Saúl Cázares, sufrió lesiones importantes que ameritaron su traslado al Hospital General de Montemorelos. Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud.

Versiones publicadas en redes sociales mencionan que María Fernanda Camacho Berlanga era originaria de Montemorelos y que estudiaba la Facultad de Derecho en Linares.

Usuarios de Facebook reaccionaron consternados a la noticia, y elevaron sus oraciones para la familia de la joven fallecida.

Ay, amor de mi vida, fuimos tan felices juntas, eso jamás lo voy a olvidar, te amaré eternamente mi ferchis”; “Irreal que ya no estés conmigo, descansa en paz amor de mi vida, te amaré siempre”, escribieron presuntas amigas de maría Fernanda

Este reciente accidente se suma a una larga lista de percances viales en la Carretera Nacional durante las últimas semanas, algunos de ellos fatales, y en donde también han perecido jóvenes que por diferentes circunstancias terminan protagonizando choques, volcaduras o estrellamientos en diferentes puntos de esta vía.

Matan a hombre en la colonia Buenos Aires

Por otra parte, alrededor de la 1:29 de la madrugada, se registró un segundo homicidio en la colonia Buenos Aires, al sur de Monterrey.

La víctima fue identificada como Eliud Martínez, de 42 años de edad, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba afuera de su domicilio, sobre la calle Ramón Oviedo Martínez, a la altura de Morones Prieto.

Según la declaración de su pareja, durante la madrugada escuchó que el hombre llegó a la vivienda y permaneció unos minutos en el exterior. Poco después escuchó varias detonaciones de arma de fuego y, al salir, encontró a la víctima lesionada junto a su vehículo.

La mujer relató a los investigadores que el hombre todavía alcanzó a pedirle que solicitara una ambulancia, por lo que comenzó a pedir ayuda entre los vecinos. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, aunque únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Los dos casos ya son investigados por la Agencia Estatal de Investigaciones, que trabaja para esclarecer las circunstancias de cada homicidio e identificar a los responsables.