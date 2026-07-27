Sheinbaum llama a la protección de menores ante uso excesivo de redes y plataformas

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un llamado a madres y padres de familia para garantizar la protección de menores y adolescentes ante el uso excesivo de redes sociales y plataformas de internet.

En la conferencia matutina se abordó este tema, por segundo lunes consecutivo, con la participación de Tania Jiménez García, maestra en orientación psicológica y especialista en prevención de adicciones, y Lucía Magis-Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington.

“De dos expertas en estos temas, hablan de los impactos cerebrales, el uso excesivo de las redes sociales, de la plataforma, de los celulares; y por eso la preocupación y la ocupación del gobierno y de la sociedad, por eso estamos llamando a madres y padres de familia, tener esta información.”

“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia, y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes, en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales del teléfono celular puede tener implicaciones para el resto de su vida, y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país”, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Las especialistas, Jiménez García, en Palacio Nacional, y Magis-Weinberg desde Washington, explicaron los daños que se han detectado en la formación del cerebro, durante el desarrollo de los menores, y en los procesos de conducta, por el abuso en el uso de la tecnología para el acceso a redes sociales y plataformas.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que con los foros que se van a organizar para evaluar este tema se busca llegar a un consenso en la sociedad, y que no se tomen sólo medidas de restricción en el uso de equipos y plataformas.

“Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido, y lo que queremos es que sea algo de consenso; habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización porque si solo prohibes, pues a lo mejor prohibes que en las escuelas no se use el celular.”

“Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija cinco o seis horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia de la adolescencia”, comentó la mandataria.