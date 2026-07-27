Sheinbaum llama a la protección de menores ante uso excesivo de redes y plataformas
La Presidenta advirtió que el uso excesivo de la tecnología representa un asunto prioritario de salud pública con repercusiones para el futuro del país, postura respaldada por especialistas
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un llamado a madres y padres de familia para garantizar la protección de menores y adolescentes ante el uso excesivo de redes sociales y plataformas de internet.
En la conferencia matutina se abordó este tema, por segundo lunes consecutivo, con la participación de Tania Jiménez García, maestra en orientación psicológica y especialista en prevención de adicciones, y Lucía Magis-Weinberg, doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington.
“De dos expertas en estos temas, hablan de los impactos cerebrales, el uso excesivo de las redes sociales, de la plataforma, de los celulares; y por eso la preocupación y la ocupación del gobierno y de la sociedad, por eso estamos llamando a madres y padres de familia, tener esta información.”
“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia, y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes, en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales del teléfono celular puede tener implicaciones para el resto de su vida, y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país”, afirmó la presidenta Sheinbaum.
Las especialistas, Jiménez García, en Palacio Nacional, y Magis-Weinberg desde Washington, explicaron los daños que se han detectado en la formación del cerebro, durante el desarrollo de los menores, y en los procesos de conducta, por el abuso en el uso de la tecnología para el acceso a redes sociales y plataformas.
La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que con los foros que se van a organizar para evaluar este tema se busca llegar a un consenso en la sociedad, y que no se tomen sólo medidas de restricción en el uso de equipos y plataformas.
“Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido, y lo que queremos es que sea algo de consenso; habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización porque si solo prohibes, pues a lo mejor prohibes que en las escuelas no se use el celular.”
“Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija cinco o seis horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia de la adolescencia”, comentó la mandataria.