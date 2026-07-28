Plan Oriente registra 39% de avance en la construcción de puentes viales

La reconstrucción de los puentes de Alameda Oriente, una de las obras estratégicas del Plan Integral para la Zona Oriente, registra un avance general del 39 por ciento. El proyecto, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contempla una inversión de 2 mil millones de pesos para edificar dos estructuras con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros. Esta obra sustituirá los pasos vehiculares erigidos en la década de los noventa, los cuales requerían demolición debido al deterioro acumulado y a las complejas condiciones del subsuelo tras varias décadas de servicio.

Durante la presentación de avances del Plan Oriente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que actualmente se realizan trabajos de montaje de trabes y la conclusión de cimentaciones en el Puente 2. Esta primera infraestructura será entregada en noviembre de 2026, fecha en la que entrará en operación para permitir la posterior demolición del Puente 1 —el cual continúa prestando servicio vial de manera provisional— e iniciar su reconstrucción. La dependencia federal estimó que la nueva estructura estará concluida en octubre de 2027, cerrando la renovación total del complejo vial.

Esta intervención atiende un histórico rezago en la movilidad entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México tras ocho años de espera. Asimismo, la SICT destacó que la obra forma parte de un paquete de infraestructura que abarca 20 puentes vehiculares para optimizar la conectividad regional. De dicho catálogo, diez estructuras se mantendrán en ejecución activa durante 2026, destacando los puentes de Alameda Oriente como prioritarios por su alto impacto en el tránsito metropolitano.