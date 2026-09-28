Plan DN-III-E se mantiene activo en Baja California Sur ante el huracán Polo

Las Comandancias de la II Región Militar y 3/a. Zona Militar informan que, ante los efectos del huracán Polo y como parte de su compromiso con la ciudadanía, mil 689 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E con especial atención en el municipio de Comondú, Baja California Sur, reforzados adicionalmente por 500 elementos desplegados en Tijuana. Para el desarrollo de las labores operativas de auxilio y traslado de personas, las tropas disponen de 44 vehículos militares y 3 unidades de maquinaria pesada.

Entre las acciones preventivas realizadas por el personal militar destacan las reuniones de coordinación interinstitucional, la identificación de áreas susceptibles a inundaciones o deslaves, el perifoneo preventivo en localidades vulnerables y los recorridos de inspección en ríos y arroyos. Asimismo, las fuerzas armadas evacuaron a 22 civiles del campo pesquero San Buto, ubicado en la comunidad de San Carlos, para trasladarlos hacia los albergues habilitados en Ciudad Constitución.

Como reserva estratégica para ampliar la capacidad de respuesta, en el Valle de México se encuentran 1,415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre. Este agrupamiento integra un componente aéreo con 5 aeronaves de ala fija y 4 de ala rotativa, así como un componente terrestre con células de sanidad, intendencia, transmisiones, ingenieros, binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora y una torre de iluminación.

Para garantizar el sustento de la población afectada, la institución dispone de 11,465 despensas, 13,890 canastas alimentarias y 1’959,683 litros de agua embotellada. En caso de contingencias severas, se cuenta con 15,448 paquetes de enseres básicos. Respecto a este despliegue, las autoridades militares expresaron: “La Fuerza de Apoyo en Casos de Desastres constituye una reserva estratégica que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares presentes en las entidades afectadas que ya aplican el Plan DN-III-E”. Finalmente, las fuerzas armadas exhortan a la población a mantenerse informada por canales oficiales y reportar emergencias.