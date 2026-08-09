Pipa de gas vuelca en Huauchinango, Puebla

En Puebla, una pipa de gas volcó en el municipio de Huauchinango sobre la vía Cuacuila–Xaltepec, a la altura del kilómetro 137, en la zona se registró una fuga de combustible.

Autoridades de Puebla han desplegado a los cuerpos de emergencia.

En la zona también se implementó un cerco de aproximadamente un kilómetro ante el peligro que el gas representa.

El acceso a la zona ha sido restringido para automovilistas y ha sido cerrado en su totalidad, solo se permite el acceso a los servicios de emergencia y personal especializado que trabaja para contener el escape del combustible.

Los trabajos aún continúan hasta que se controle la situación y se garantice la seguridad de las personas que transiten por la zona.

Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas.