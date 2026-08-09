Pipa de gas vuelca en Huauchinango, Puebla
En Puebla, una pipa de gas volcó en el municipio de Huauchinango sobre la vía Cuacuila–Xaltepec
En Puebla, una pipa de gas volcó en el municipio de Huauchinango sobre la vía Cuacuila–Xaltepec, a la altura del kilómetro 137, en la zona se registró una fuga de combustible.
Autoridades de Puebla han desplegado a los cuerpos de emergencia.
En la zona también se implementó un cerco de aproximadamente un kilómetro ante el peligro que el gas representa.
El acceso a la zona ha sido restringido para automovilistas y ha sido cerrado en su totalidad, solo se permite el acceso a los servicios de emergencia y personal especializado que trabaja para contener el escape del combustible.
Los trabajos aún continúan hasta que se controle la situación y se garantice la seguridad de las personas que transiten por la zona.
Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas.