La explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos, abrió una investigación para determinar qué ocurrió con la unidad antes de que una fuga de combustible alcanzara viviendas y negocios y dejara 21 personas lesionadas.

El accidente ocurrió el 6 de agosto sobre la calle Francisco Villa. Entre los heridos se encuentran tres menores de edad y tres personas fueron reportadas en estado grave. Además, 32 viviendas resultaron afectadas y cuatro vehículos quedaron calcinados.

La identidad de la empresa a la que pertenecía la pipa se convirtió en parte de las preguntas alrededor del accidente. Durante un encuentro con medios, un reportero preguntó directamente a Ubaldo González, coordinador estatal de Protección Civil de Morelos, cuál era la gasera propietaria de la unidad, quien atribuyó la responsabilidad a Gas Titanium de Grupo Tomza.

Los vecinos, en cambio, ya habían señalado a Tomza, de acuerdo con medios locales que recogieron testimonios de habitantes de Las Granjas, quienes identificaron a la unidad abastecedora como perteneciente a esa empresa.

Tomza es el mismo grupo relacionado con la pipa que explotó el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa. En aquella ocasión, la unidad pertenecía a Transportadora Silza, empresa vinculada con el conglomerado, y el saldo final llegó a 32 personas fallecidas.

En Cuernavaca, la onda expansiva de la explosión alcanzó un área aproximada de 200 metros. Los peritajes de la Fiscalía General del Estado de Morelos deberán determinar qué componente falló y las condiciones bajo las cuales comenzó la deflagración.

Los informes difundidos hasta ahora también señalan que la unidad transitaba presuntamente a exceso de velocidad.