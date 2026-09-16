Buscan castigar hasta con 12 años de cárcel la venta de doctorados "honoris causa"

Desde el Senado de la República, el oficialismo impulsa una reforma para poner fin al negocio fraudulento de instituciones y organismos civiles que venden doctorados "honoris causa" y constituyen una estafa que opera en el país, por lo que buscan castigar con hasta 12 años de prisión a quien otorgue estas "distinciones" y hasta con seis años de cárcel a quien las compre.

Karen Castrejón Trujillo, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsa que también se reformen las leyes generales de Educación y de Educación Superior, para que sólo las instituciones de educación superior formales puedan otorgar doctorados "honoris causa" y se deje en claro en la ley que no se trata de un grado académico, sino de un reconocimiento de una institución académica al trabajo y trayectoria de una persona destacada y no cobra para otorgarlo.

Me refiero a la venta indiscriminada de supuestos doctorados honoris causa por parte de organizaciones de dudosa reputación que han encontrado en esta práctica un lucrativo negocio a costa de la ingenuidad de personas que creen que obtendrán un grado académico a cambio de la entrega de una cantidad de dinero y sin mayor esfuerzo", explicó la senadora ante el pleno del Senado de la República.

Sanciones penales y reformas a la ley

La propuesta plantea reformar el Código Penal Federal para establecer que se impondrá prisión de uno a seis años a quien "use, ostente o se atribuya el carácter de doctorado honoris causa, cuando haya sido obtenido mediante la entrega de cualquier donativo o contraprestación en dinero o en especie".

Asimismo, sancionará con prisión de dos a 12 años a "quien publicite, ofrezca, prometa, comercialice u otorgue distinciones, reconocimientos, certificados, diplomas, títulos profesionales, grados académicos o cualquier otro documento denominado doctorado honoris causa, a cambio de la entrega de cualquier donativo o contraprestación en dinero o en especie".

Además, busca agregar a las leyes generales de Educación y de Educación Superior que "los doctorados honoris causa no son niveles de educación superior ni forman parte del Sistema Educativo Nacional, y su otorgamiento únicamente puede realizarse a título gratuito, conforme a la normatividad y organización de la institución que los otorgue".

El triple fraude del mercado negro

En la tribuna del Senado de la República, Karen Castrejón Trujillo explicó que "originalmente los doctorados honoris causa son reconocimientos que universidades de gran prestigio y tradición hacían de manera honorífica a personas que han contribuido a la cultura, a la ciencia, a la educación, a la política, aportando un bien significativo a la sociedad.

"Está claro que este tipo de doctorados, entregados a título gratuito por verdaderas causas de honor, bajo ninguna circunstancia entrañan conducta delictiva alguna, pero el problema inicia cuando existe un lucro y especialmente un triple fraude: un primer fraude que se da en contra del sistema educativo nacional, pues se trata de distinciones carentes de valor para efectos académicos y que no equivalen, además, a ningún grado educativo.

Un segundo fraude para la persona que cae en el engaño, pues entregan el dinero bajo la promesa de recibir una distinción o incluso un grado académico, cuando en realidad lo único que reciben es un papel identificado como doctorado honoris causa sin validez alguna.

"Y un tercer fraude se da contra la sociedad en su conjunto, pues circulan doctorados honoris causa sin el respaldo de una institución de prestigio y sin validez alguna", expresó en tribuna la legisladora.