Destaca Sheinbaum papel de las mujeres en la gesta independentista

Al conmemorar el 216 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, la titular del Ejecutivo destacó el papel de las mujeres en la gesta independentista al rescatar la memoria de Antonia Nava, conocida como “La Generala”.

Sheinbaum salió al balcón central de Palacio Nacional en punto de las 23:00 horas para, ante un Zócalo abarrotado de gente, para dar el tradicional Grito de Independencia y lanzar la arenga en la que destacó a Nava, y retirar de la fecha más representativa del calendario cívico mexicano a Ignacio Allende.

¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Gertrudis Bocaegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! Viva las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva México, libre, independiente y soberano! Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, gritó Sheinbaum ante la multitud reunida en el Zócalo.

Antonia Nava fue esposa del insurgente Nicolás Catalán, quien peleó al lado de José María Morelos y de Nicolás Bravo en la gesta de Independencia.

La titular del Ejecutivo cumplió puntualmente el rito anual en México. En privado, se colocó la Banda Presidencial, y en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba, llegó hasta la antesala del Balcón Presidencial donde recibió la bandera nacional de manos de una escolta del Heroico Colegio Militar, para finalmente salir al balcón, tañir la campaña e iniciar su arenga.

En los balcones de Palacio Nacional se acomodaron los secretarios de Estado, integrantes del gabinete ampliado y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En las horas previas a la ceremonia del Grito de Independencia, el programa artístico se desarrolló en un escenario colocado en la fachada norte de Palacio Nacional, que tuvo la presentación estelar de la banda Intocable.

Previamente se presentaron los mariachis de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, José Alfredo Jiménez Leal (nieto del legendario cantautor mexicano), los jóvenes integrantes del colectivo Legado de Grandeza, y los ganadores de la reciente edición del concurso México Canta (Sergio Maya, Carmen María y Galia Suirab).

Tras el Grito de Independencia, Sheinbaum se retiró al interior de Palacio Nacional. En esta ocasión no hubo festejo dentro de Palacio Nacional para los invitados a la sede del Ejecutivo.