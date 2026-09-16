Conmemora Julio Menchaca, junto con el pueblo de Hidalgo, el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante más de 30 mil personas reunidas en la Plaza Juárez, en el marco de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista de México.

Durante el acto solemne, el mandatario estatal honró la memoria de las figuras históricas que dieron origen a la nación y emitió una arenga patriótica enfocada en el patriotismo, la transformación institucional y el orgullo de la entidad.

Ante los miles de asistentes congregados en el centro de Pachuca, el gobernador exclamó: “Hidalguenses: ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Juan Aldama! ¡Viva Josefa Ortíz! ¡Viva Julián Villagrán! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la Independencia Nacional!”.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal también vinculó las festividades históricas con el contexto político y social que vive la entidad.

Desde el balcón central, Menchaca Salazar proclamó: “¡Viva la Transformación! ¡Viva el Estado de Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, en un evento que concluyó entre el respaldo de la ciudadanía reunida en la capital hidalguense para celebrar la soberanía nacional.