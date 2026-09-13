Policías salvan a joven tras picadura de alacrán en la sierra de Durango

Un jovencito que era trasladado grave por una picadura de alacrán de una comunidad de la sierra a la cabecera municipal pudo ser atendido a tiempo, salvando su vida gracias a elementos que participan en el Operativo Dragón, en el municipio de Nombre de Dios, Durango.

El paciente presentaba síntomas graves de intoxicación por el veneno de la picadura del escorpión, aunado a que era trasladado desde un lugar lejano.

Durante el trayecto, el estado de salud del jovencito se complicó al presentar intenso dolor, sudoración excesiva y falta de respiración.

Al tener conocimiento de que la situación se complicaba para el paciente, los oficiales actuaron de inmediato y se trasladaron para encontrarse en el camino, portando el suero antialacránico, el cual fue administrado con éxito a la víctima para salvarle la vida.

El estado de Durango está clasificado como una de las entidades con mayor incidencia de picaduras de alacrán en el país, al albergar especies cuyo veneno posee una alta toxicidad para el ser humano, como el Centruroides suffusus.

En las regiones rurales y serranas del estado, la lejanía con los centros de salud de segundo nivel representa un factor de riesgo crítico para la supervivencia de los pacientes intoxicados.

Por ello, corporaciones de seguridad y unidades de rescate local suelen ser dotadas con dosis del antídoto de emergencia (Faboterápico) para poder actuar como primeros respondientes durante traslados de urgencia en zonas de difícil acceso.