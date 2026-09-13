Evelyn Salgado entrega la Presea “Sentimientos de la Nación” a Bernardo Rosendo

En el marco del 213 aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó la Presea “Sentimientos de la Nación” al maestro Bernardo Rosendo Ponce, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución en la preservación de las técnicas tradicionales de las artesanías de Olinalá y de la región de La Montaña.

Durante la sesión pública y solemne del Congreso del Estado, realizada en la Catedral de la Asunción de María, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener vigente el legado de José María Morelos y Pavón y convertir sus principios de soberanía, justicia, igualdad, libertad y dignidad en acciones para el presente.

“Morelos nos convoca a construir un Guerrero y un México más justo, más libre e igualitario. Esa es la fuerza de nuestra historia: ser siempre cuna de la patria y corazón de la soberanía”, afirmó Salgado Pineda.

La gobernadora señaló que el reconocimiento a Bernardo Rosendo también representa un homenaje a las artesanas y artesanos de Guerrero que mantienen vivos los saberes, técnicas y tradiciones transmitidos de generación en generación.

“Hoy Guerrero reconoce su talento, su constancia y su capacidad de innovar sin olvidar nunca de dónde viene”, expresó al referirse a la trayectoria del artista y su vínculo con la región de La Montaña.

Con 39 diputadas y diputados presentes, el Congreso estatal instaló la sesión solemne para conmemorar el aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, encabezado por José María Morelos y Pavón, quien desde Chilpancingo planteó los principios que contribuyeron a definir el rumbo de la nación mexicana.

Durante la ceremonia, la diputada Leticia Mosso Hernández dio lectura a los “Sentimientos de la Nación”, mientras que la diputada Obdulia Naranjo Cabrera realizó la lectura de la Lista de Honor de los Diputados Constituyentes.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román, destacó la trascendencia histórica del Primer Congreso de Anáhuac y su legado para Guerrero y México.

En cuanto al recipiendario, Bernardo Rosendo Ponce ha llevado el arte y la cultura de Olinalá a escenarios nacionales e internacionales. En julio de 2022 participó en el proceso que derivó en la nueva denominación de origen “Lacas de Olinalá” y ese mismo año recibió la condecoración “Vicente Guerrero”, otorgada por los tres poderes del Estado.

Actualmente desarrolla el proyecto artístico “Tren Maya”, integrado por 49 obras de gran formato que representan aspectos de la historia, cultura, naturaleza y vestigios de la civilización maya.

A la ceremonia asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales, representantes del sector empresarial y miembros de la sociedad guerrerense.