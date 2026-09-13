Atacan con artefacto explosivo camioneta en Hidalgo

Una fuerte explosión registrada contra una camioneta estacionada frente a un domicilio generó alarma entre vecinos de la cabecera municipal de Tlanchinol, Hidalgo, luego de que un artefacto de fabricación casera presuntamente fuera arrojado contra la unidad.

El incidente ocurrió después de que un vehículo permaneciera durante varios minutos en las inmediaciones del domicilio.

De acuerdo con el propietario de la camioneta, posteriormente sujetos desconocidos habrían quebrado uno de los cristales para colocar el objeto en el interior.

La detonación provocó humo y fuego dentro de la unidad, causando daños considerables en la parte interna.

Aunque el estruendo generó preocupación en la zona, no se reportaron personas lesionadas.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad alrededor del vehículo.

Durante la inspección inicial fueron encontrados diversos objetos que podrían estar vinculados con la elaboración del artefacto, mismos que quedaron bajo resguardo para las investigaciones.

El propietario, identificado como Onésimo Pérez Lara, señaló que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con el objetivo de que se esclarezca la explosión y se determine quiénes estuvieron detrás del ataque.

Pérez Lara es dirigente de una asociación civil dedicada a la defensa y regularización de bienes bajo el régimen de propiedad social.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.