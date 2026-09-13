Feminicidio en Reynosa: matan a mujer a puñaladas y buscan a su expareja

Una mujer de 36 años, identificada como Cynthia “N”, murió el domingo tras ser apuñalada en Reynosa, Tamaulipas.

Las autoridades investigan como principal sospechoso a su expareja, Eleuterio “N”, de aproximadamente 50 años, quien trabaja como operador de una unidad de transporte público.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba heridas en el cuello y en los costados.

Sus hijos menores fueron quienes realizaron la llamada de emergencia tras encontrarla tendida en el piso.

Al llegar las autoridades y los servicios de emergencia, confirmaron que Cynthia “N” ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió en su domicilio ubicado en la calle Flor de Rosa, entre la avenida San Valentín y la calle de las Rosas, en la colonia San Valentín, al poniente de la ciudad.

El cuerpo fue encontrado por los niños alrededor de las 10:00 horas del domingo.

La policía inició la búsqueda de Eleuterio “N”, pero hasta el momento no ha logrado localizarlo para interrogarlo sobre los hechos.

Tienen en conocimiento que Eluterio tenía poco de haberse separado de la mujer debido a problemas maritales.

Por el momento lograron asegurar a pocas cuadras de la escena del crimen el carro de transporte urbano que el sospechoso maneja y que fue encontrado en estado de abandono.

En tanto, la Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades continúan recabando declaraciones de los menores testigos.