Salvan a bebé picado por un alacrán en una comunidad lejana de Durango

Un bebé de un año y medio de edad estuvo a punto de fallecer al ser picado por un alacrán en una lejana localidad del municipio de Canelas, Durango.

Fue un reporte vía radio del Centro de Salud de la cabecera municipal, alertando que en la lejana localidad de Braciles, un niño de un año, 18 meses había sido picado por un alacrán.

Se informó que el menor presentaba complicaciones por lo que una doctora fue trasladada de manera inmediata por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a través del mando coordinado de manera urgente y con los sueros anti alacrán para ser administrado al niño.

De manera efectiva se hizo el traslado hasta el lejano lugar, llegando a tiempo ya que el niño presentaba síntomas de gravedad, por lo que la doctora administró las dosis correspondientes hasta estabilizar al bebé.

Se sugirió que el pequeño fuera trasladado al Hospital Integral de Tamazula, para su atención especializada.

Los oficiales trasladaron al menor al municipio de Tamazula, en compañía de su madre Yareli Ozuna Fuente, de 19 años de edad, y su padre Abel Guadalupe Jiménez Meza, de 25, junto con la doctora, siendo internado el niño en el área de pediatría del nosocomio, donde recibió una segunda dosis.

Jacinto Javier Contreras, doctor que recibió al menor para su atención, explicó que de no haber actuado de manera rápida y efectiva el niño pudo haber perdido la vida.

Se informó que el bebé se encuentra fuera de peligro.

Jacinto Javier Contreras, doctor que recibió al menor para su atención, explicó que de no haber actuado de manera rápida y efectiva el niño pudo haber perdido la vida. Foto: Especial

En calles de Tulancingo localizan un cocodrilo

Por Emmanuel Rincón

Un cocodrilo de Moreletii, de aproximadamente dos años de edad, fue localizado entre residuos en la colonia El Paraíso, en Tulancingo, Hidalgo, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y derivó en su traslado al zoológico municipal para recibir atención especializada.

El hallazgo ocurrió cuando trabajadores del servicio de recolección de basura detectaron al reptil entre las bolsas y dieron aviso a Bomberos Municipales. El ejemplar fue asegurado y posteriormente entregado al Zoológico de Tulancingo, donde ingresó al área de cuarentena.

Personal especializado realizó una primera valoración y determinó que el cocodrilo presenta bajo peso, aunque su estado general ofrece perspectivas favorables de recuperación.

Durante el periodo de observación se mantendrá bajo vigilancia antes de definir si permanecerá en el recinto y cuál será el espacio más adecuado para su resguardo.

El caso también fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyos inspectores deberán realizar las diligencias correspondientes y establecer el destino legal del ejemplar.

Este hallazgo se suma a otros casos registrados durante la actual administración. De acuerdo con información del zoológico, 17 animales silvestres encontrados en calles y espacios públicos han sido canalizados al recinto para su valoración.

Entre las especies que con mayor frecuencia son encontradas se encuentran serpientes, aves, lechuzas y tortugas. Sin embargo, no todos los ejemplares permanecen en cautiverio: cuando sus condiciones y la normatividad lo permiten, algunos son liberados en zonas apropiadas para su especie.

En el mismo periodo, el zoológico reporta la incorporación de 43 nuevos ejemplares provenientes de distintos mecanismos, entre ellos rescates, donaciones y animales decomisados por la Profepa que posteriormente fueron entregados en comodato.

Actualmente, con el ingreso del cocodrilo, el recinto cuenta con seis reptiles bajo resguardo. Su permanencia dependerá de la valoración veterinaria y de las determinaciones de las autoridades ambientales.