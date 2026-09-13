Preparan operativo de seguridad para las Fiestas Patrias en Durango

Corporaciones de seguridad y de auxilio se encuentran analizando el operativo con motivo de las Fiestas Patrias en Durango.

En el despliegue táctico participan elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Investigadora de Delitos, Policía Municipal, Vialidad, Protección Civil del estado y las coordinaciones municipales de los 39 municipios.

La vigilancia se hará de manera especial el Día del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.

También participan inspectores municipales, de los servicios de salud, Cruz Roja y otras instituciones.

Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del estado, coordinó los trabajos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades de seguridad no han informado el número exacto de elementos que serán desplegados con motivo de los festejos patrios.

La vigilancia se incrementará en el Centro Histórico y los puntos de mayor concentración de las familias.