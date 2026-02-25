Pez diablo, cotorra argentina y palomilla del nopal, entre especies invasoras peligrosas en México

El lirio acuático, el pez diablo, la cotorra argentina, la palomilla del nopal y el mejillón cebra, son sólo cinco de las 500 especies exóticas invasoras más peligrosos registradas en México, que causan graves impactos a los ecosistemas, a la salud pública y a los sistemas productivos.

En el marco de la Semana Nacional de las Especies Invasoras, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y acercarse a las acciones que se realizan para prevenir y erradicar la presencia de estas plantas y animales que desplazan a la flora y fauna nativa, al establecerse fuera de su distribución natural, y que son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global.

En México se tienen registradas cerca de dos mil especies exóticas, de las cuales aproximadamente 500 ya son consideradas invasoras por los daños que causan a los ecosistemas, a la salud, y a los sistemas productivos.

​La prevención y la participación social, son las herramienta más eficaces y menos costosas para enfrentar las invasiones biológicas. Una vez que una especie se establece y se dispersa, su control puede ser extremadamente complejo y costoso”, advirtió la maestra Yolanda Barrios, especialista en especies invasoras de la Conabio.

Las especies invasoras llegan a México principalmente por el comercio de mascotas, de plantas ornamentales y de organismos con fines productivos, que en muchos casos son liberados intencionalmente o escapan al medio natural.

Precisamente, el pez diablo o limpia peceras (Plecostomus), es altamente adaptable y sin depredadores, ha desplazado a especies nativas y comerciales.

Detectado en 1995 en el río Mezcala, Guerrero, el Plecostomus se distribuye hoy por el sur y sureste del país.

Otro caso de gran importancia es la cotorra argentina o perico monje, una especie que llegó a través del comercio de mascotas y que hoy invade los cielos de nuestro país debido a liberaciones intencionales y escapes.

Estos ejemplares afectan a especies nativas de Psitácidos (loros, cotorros y pericos), y puede dañar sus sitios de anidación, ya que sus nidos comunales pueden pesar entre 200 kilogramos y una tonelada.

El lirio acuático, introducido por su valor ornamental, ya que tiene una hermosa flor violeta, ha invadido gran parte de canales, arroyos, ríos y presas, cubriéndolos casi por completo, creando mantos densos que asfixian la vida en el agua.

En la mira

De acuerdo con la Conabio, se tienen identificadas alrededor de 200 especies invasoras potenciales que aún no han llegado a territorio nacional, pero representan un riesgo latente.

A nivel global, los costos anuales asociados a las invasiones biológicas se estiman en 423 mil millones de dólares.

En México, los costos acumulados de 1992 a 2019 se calculan en cinco mil 300 millones de dólares.

Nuestro país ha desarrollado diversas acciones para prevenir, controlar y reducir la introducción y dispersión de estas especies, entre ellas la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras, que sienta las bases para acciones de prevención, control y erradicación.

Las especies de mayor preocupación en México se encuentran enlistadas en la legislación nacional y en las listas actualizadas que integra la Conabio, que abarcan todos los grupos taxonómicos.

Cualquier persona puede contribuir reportando especies desconocidas en su región, consultando la App EncicloVida (www.enciclovida.mx), en donde se puede identificar a las especies invasoras, con fotos, mapas de registros y mucha más información.

Mascotas

La Conabio invitó a la sociedad a evitar liberar mascotas en el medio silvestre, preferir especies nativas en jardines y espacios urbanos, reportar especies invasoras a las autoridades ambientales locales y mantenerse informada en www.biodiversidad.gob.mx

Como parte de las actividades para concientizar al público sobre el tema, se pueden seguir las actividades virtuales en las redes sociales de la Conabio o asistir este viernes 27 de febrero, al Zócalo de la Ciudad de México, de 10:00 a 16:00 horas, donde se instalará un stand con actividades lúdicas sobre especies invasoras.

