Tras muerte de cría de ballena jorobada, Profepa realiza operativo de vigilancia en Nayarit

Tras la muerte de una cría de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), arrollada por una embarcación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizó un operativo de inspección y vigilancia en la Bahía de Banderas, en Nayarit, para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 131 (NOM-131-SEMARNAT-2010), que establece los lineamientos, restricciones y especificaciones técnicas obligatorias para la observación de estos gigantes de los mares.

De acuerdo con la Profepa, el operativo realizado el 20 de febrero, tuvo como objetivo principal la protección de los cetáceos y su hábitat, regulando las actividades turísticas para minimizar el estrés y evitar el acoso o daño a estos ejemplares durante su temporada de reproducción, crianza y alimentación.

Durante el recorrido marítimo, los inspectores federales revisaron la autorización correspondiente emitida por la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a 17 embarcaciones menores, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la NOM-131.

La autoridad ambiental aseguró que continuará realizando operativos de inspección durante la temporada de avistamiento de ballenas. Cortesía

Como parte del operativo, se exhortó a los capitanes de las embarcaciones a respetar las reglas, con el fin de salvaguardar la integridad de los mamíferos marinos, garantizar una observación responsable y proteger la seguridad de los turistas que participan en esta actividad", señaló.

En un comunicado de prensa, la autoridad ambiental aseguró que continuará realizando operativos de inspección durante la temporada de avistamiento de ballenas.

Excélsior dio a conocer hace una semana sobre el percance con la cría de ballena jorobada, de apenas unos días de nacida, arrollada por una embarcación en la zona norte de Bahía de Banderas, Nayarit, que murió días después debido a las severas lesiones que sufrió.

Según la Asociación Civil Nado por las Ballenas, el pequeño ejemplar presentaba "12 cortes profundos de piel y tejido adiposo”, por lo que había muy pocas probabilidades de que sobreviviera.

