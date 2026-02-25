¿Playa a la vista? Estos son los puentes y descansos de marzo 2026 para escaparte

En un abrir y cerrar de ojos llegamos a marzo 2026 y la pregunta vuelve a aparecer: ¿cuándo son los puentes de marzo 2026?

Este mes traerá más de un respiro en la rutina escolar y laboral, entre día festivo oficial y Consejo Técnico Escolar. Aquí te explicamos qué dice el calendario SEP 2025-2026 y qué fechas debes tener en cuenta.

¿Cuándo es puente en marzo de 2026?

El primer puente de marzo 2026 será el lunes 16 de marzo. De acuerdo con el calendario SEP 2025-2026, ese día se suspenderán clases por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio se recorra al tercer lunes del mes para fomentar los fines de semana largos.

Puentes de marzo 2026: días festivos oficiales y calendario SEP

Esto significa que:

No habrá clases el lunes 16 de marzo.

​ Los estudiantes regresarán a las aulas el martes 17 de marzo.

​ Es un día de descanso obligatorio también para trabajadores.

Este es uno de los días festivos oficiales de marzo 2026.

¿Habrá clases el viernes 27 de marzo?

El segundo puente de marzo 2026 será el viernes 27 de marzo. Ese día está programada la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos de educación básica no asistirán a clases.

En la práctica, esto se traduce en otro fin de semana largo para los estudiantes:

Viernes 27 de marzo : sin clases.

: sin clases. Regreso a clases: lunes 30 de marzo.

Es importante recordar que el Consejo Técnico Escolar aplica únicamente para educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Calendario SEP marzo 2026: fechas clave que debes tener en cuenta

Además de los puentes de marzo 2026, el calendario SEP contempla otras fechas relevantes:

Viernes 13 de marzo: registro de calificaciones. No está marcado como día de suspensión oficial, por lo que sí hay clases, salvo que cada escuela indique lo contrario.

No está marcado como día de suspensión oficial, por lo que sí hay clases, salvo que cada escuela indique lo contrario. 23 al 26 de marzo: periodo de entrega de boletas de evaluación a madres, padres y tutores. Las fechas específicas pueden variar según cada plantel.

Para evitar confusiones, te recomendamos siempre confirmar directamente con la escuela de tu hijo.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Aunque muchos comienzan a pensar en Semana Santa desde marzo, en 2026 las vacaciones escolares inician oficialmente a finales del mes.

De acuerdo con el calendario SEP 2025-2026, las vacaciones de Semana Santa comienzan el lunes 30 de marzo. Este descanso se extiende hasta el viernes 10 de abril, por lo que el regreso a clases será el lunes 13 de abril. Este periodo aplica para estudiantes de educación básica en todo el país.

¿Qué días no se trabaja en marzo de 2026?

En marzo solo hay un día festivo oficial marcado por la Ley Federal del Trabajo:

Lunes 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez, recorrido al tercer lunes del mes).

(Natalicio de Benito Juárez, recorrido al tercer lunes del mes). El viernes 27 de marzo no es festivo oficial para trabajadores en general, ya que corresponde al Consejo Técnico Escolar.

Marzo 2026 se perfila como un mes con varios respiros en la rutina escolar. Ya sea para organizar una salida corta o simplemente planear una actividad familiar, conocer los puentes de marzo 2026 y las fechas del calendario SEP puede ayudarte a anticiparte.