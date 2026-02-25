Detienen a tercer funcionario por muerte de niñas haitianas en albergue de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de E.J.B.Z., quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal.

De acuerdo con los trabajos ministeriales y periciales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su grado de responsabilidad en los hechos investigados. La aprehensión deriva de resultados científicos y de la integración de declaraciones ministeriales recabadas recientemente, que permitieron establecer los primeros tramos de responsabilidad dentro del caso.

Esta acción se suma a la presentación, el pasado 24 de febrero, de otras dos personas ante la fiscalía como parte de las diligencias iniciales dentro del proceso de procuración de justicia.

Acusaciones de maltrato

Trabajadores del albergue denunciaron presuntos actos de explotación infantil y maltrato psicológico, señalando que algunas encargadas obligaban a niñas y niños a preparar alimentos para su venta en la vía pública. En caso de negativa, presuntamente eran encerrados en una habitación como forma de intimidación.

Frente a estas acusaciones, autoridades estatales negaron irregularidades y sostuvieron que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó visitas de verificación en el sitio, donde —según el organismo— no se detectaron violaciones a los derechos humanos de la población infantil albergada. En entrevistas realizadas en el centro, no se expresaron actos de maltrato, trato indigno o discriminación hacia niñas, niños y adolescentes, subrayó el Gobierno de Oaxaca en un comunicado oficial.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su grado de responsabilidad. Especial

Destituciones y revisión integral de albergues

La procuradora para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, Yarib Hernández, confirmó la destitución y puesta a disposición del Ministerio Público de la directora del albergue y de la coordinadora de Albergues.

Durante conferencia de prensa, Hernández sostuvo que las medidas responden a la responsabilidad institucional de esclarecer lo ocurrido. Afirmó que no puede haber omisiones y que, de confirmarse, habrá consecuencias legales. Asimismo, anunció una revisión integral de infraestructura y supervisión en todos los centros asistenciales del estado.

La indagatoria se intensificó tras el fallecimiento de dos niñas hermanas de origen haitiano, ocurrido la mañana del 24 de febrero en la Casa Hogar “Patos”, donde permanecían albergadas junto con su familia.

La fiscalía estatal indicó que los trabajos periciales continúan para establecer científicamente la forma en que ocurrieron los hechos que derivaron en el incidente. Las diligencias incluyen análisis técnicos, entrevistas, dictámenes médicos y reconstrucción de hechos conforme al Código Penal vigente del Estado de Oaxaca.

Enfoque de infancia y género

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fortalece las labores especializadas en justicia para niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar acceso pleno a los mecanismos de justicia tanto para víctimas directas como indirectas.

De manera coordinada con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos, se brinda atención médica, psicológica y acompañamiento institucional a la familia de las víctimas. También se contempla apoyo migratorio para facilitar el traslado de familiares y preservar la cohesión del núcleo familiar.

Las autoridades reiteraron que la investigación se desarrolla bajo un enfoque de derechos de la infancia y perspectiva de género, priorizando la protección integral de las víctimas y el esclarecimiento transparente de los hechos.

asc