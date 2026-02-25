Fiscalía de Jalisco llama a denunciar daños y quemas por bloqueos 

La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un llamado público para que la ciudadanía acuda a interponer denuncias formales en caso de haber sido víctima de los hechos ocurridos el domingo 22 de febrero, cuando se registraron robos e incendios de vehículos y negocios en distintos puntos del estado tras la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

La dependencia informó que las personas afectadas pueden acudir a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicada en calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara, donde ya operan agencias especiales del Ministerio Público para agilizar la recepción de querellas.

Asimismo, precisó que todas las delegaciones regionales están habilitadas para recibir denuncias relacionadas con hechos ocurridos fuera de la Zona Metropolitana. La información oficial sobre domicilios y sedes ministeriales puede consultarse en el portal institucional de la fiscalía estatal.

Instalan Mesa de Impulso Económico

En paralelo a las acciones ministeriales, el Gobierno del Estado de Jalisco formalizó la creación de la Mesa de Impulso Económico, diseñada para contener posibles afectaciones a la actividad productiva derivadas de los incidentes.

El anuncio se produjo horas después de que el gobernador Pablo Lemus Navarro informara el levantamiento del Código Rojo en todo el territorio estatal. No obstante, la Mesa Estatal de Seguridad permanecerá en sesión permanente como medida preventiva.

La nueva instancia será encabezada por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y operará bajo un esquema de monitoreo regional continuo, con el objetivo de preservar la estabilidad comercial, industrial y de servicios.

Activación del PRAPSE para garantizar abasto

Entre las primeras acciones se estableció un diagnóstico regional para detectar posibles afectaciones en cadenas de suministro, en coordinación con mayoristas, productores, distribuidores y cámaras empresariales.

De forma paralela, y en coordinación con la Secretaría de Economía federal y la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico activó el Comité de Abasto Privado, mecanismo contemplado en el Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (PRAPSE).

El objetivo central es garantizar el suministro oportuno de alimentos y artículos de primera necesidad, evitando distorsiones en el mercado o interrupciones logísticas que afecten al consumidor final.

Respaldo de seguridad

Este lunes, cámaras industriales, bancos, tiendas de autoservicio, gasolineras y centrales de abasto retomaron operaciones. En destinos estratégicos como Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara, la actividad turística y comercial opera con normalidad, respaldada por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La administración estatal también analiza apoyos de liquidez y medidas para la conservación del empleo, principalmente en zonas que pudieron registrar impactos económicos directos.

En el ámbito laboral, la Secretaría del Trabajo recordó que los hechos podrían encuadrar en el artículo 427, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, relativo a una eventual suspensión temporal por caso fortuito o fuerza mayor.

La dependencia exhortó a privilegiar el diálogo entre empleadores y trabajadores, con el fin de alcanzar acuerdos que minimicen afectaciones económicas y preserven fuentes de empleo.

