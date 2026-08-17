Peugeot 3008 lleva el placer de manejar a otro terreno

Hay vehículos que convierten cada trayecto en parte de la experiencia de conducción. Peugeot 3008 lo hace posible con un diseño sofisticado, tecnología y detalles pensados para elevar el confort de cada recorrido.

Desde el exterior, la SUV apuesta por una estética contemporánea. Su diseño dinámico también se refleja al interior, donde la innovación no solo acompaña, sino que transforma la manera de interactuar con el vehículo.

Uno de los principales elementos es el nuevo Peugeot i-Cockpit panorámico, una tecnología exclusiva que incorpora ergonomía, seguridad y accesibilidad para ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva. Al centro de esta propuesta se encuentra una pantalla panorámica curva de 21 pulgadas, única en el segmento, la cual brinda amplía visibilidad.

La tecnología cobra protagonismo con una pantalla panorámica curva de 21 pulgadas.

El confort también es fundamental. Los asientos delanteros con función de masaje, la cajuela eléctrica con manos libres y el selector de velocidades e-Toggle aportan funcionalidad, mientras que los rines de 19 pulgadas acentúan la personalidad de su diseño.

En cuanto a la conducción, Peugeot 3008 integra un motor 1.6 L Turbo de 180 HP AT6, acompañado por 10 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La paleta de cambios al volante suma versatilidad a la hora de conducir.

Con esta apuesta, la marca reúne diseño e innovación en una SUV que busca diferenciarse con cada detalle. Una combinación que invita a descubrir que cada recorrido puede llevar a algo extraordinario.