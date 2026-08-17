La Marina incauta 1.6 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán

Un operativo marítimo de la Secretaría de Marina (Semar) frente a las costas de Michoacán permitió asegurar más de 1.6 toneladas de presunta cocaína, en una acción que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para grupos delictivos.

El decomiso se realizó en aguas del Océano Pacífico, a cientos de kilómetros de la costa de Michoacán, como parte de las labores de vigilancia que mantiene la Armada de México para detectar cargamentos de droga que son trasladados por vía marítima.

La Semar informó que elementos de la Octava Región Naval y la Décimo Sexta Zona Naval localizaron el cargamento aproximadamente a 178 millas náuticas, equivalentes a 329 kilómetros, al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La dependencia explicó que el hallazgo ocurrió durante un vuelo de vigilancia sobre el Pacífico, cuando fueron detectados varios bultos que permanecían flotando en el mar.

urante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval avistó diversos bultos balizados flotando en la mar, por lo que se desplegaron unidades para su localización y recuperación. Como resultado, por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, fueron asegurados 54 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado superior a 1,600 kilogramos”, informó la Secretaría de Marina.

Los 54 bultos con presunta cocaína fueron recuperados y trasladados a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, ubicadas en Lázaro Cárdenas.

Los 54 bultos con presunta cocaína fueron recuperados y trasladados a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, ubicadas en Lázaro Cárdenas. Especial

Semar estima afectación de 340.2 millones de pesos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa una importante afectación a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 3 millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad”, señaló la Semar.

La cantidad decomisada será sometida a los procedimientos ministeriales correspondientes para establecer con precisión el peso y las características de la sustancia.

El aseguramiento ocurrió un día después de otra operación realizada en una zona marítima cercana frente a las costas de Michoacán.

En ese operativo, personal de la Octava Región Naval aseguró una embarcación menor que transportaba aproximadamente 1,900 kilogramos de presunta cocaína. Durante esa acción también fueron detenidos dos presuntos infractores de la ley.

La continuidad de ambos operativos evidencia el seguimiento de las autoridades mexicanas a las rutas marítimas utilizadas para el traslado de cargamentos de droga en el Océano Pacífico.

Tras el aseguramiento, los 54 bultos fueron trasladados a la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde quedaron bajo resguardo antes de ser entregados a la autoridad ministerial.

La sustancia será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar la carpeta de investigación y realizar los peritajes necesarios.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar el peso oficial de la sustancia asegurada y continuar con las investigaciones para establecer su procedencia y posibles responsables.