Ejército y Guardia Nacional mantendrán presencia en La Montaña de Guerrero

El ejército y la guardia nacional mantendrán su presencia "el tiempo que sea necesario" en la región de La Montaña Alta y Baja del estado de Guerrero, anunció la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Al encabezar el informe del plan maestro para esa zona del estado de Guerrero, puesto en marcha en el mes de mayo de este año como consecuencia del desplazamiento de decenas de familias por la acción y presencia del crimen organizado, Rodríguez Velázquez admitió que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum "es muy exigente" y demanda resultados concretos y óptimos a los funcionarios públicos responsables de regresar la paz y la tranquilidad a los territorios afectados.

"La Presidenta se ha comprometido con ustedes y es muy exigente con los servidores públicos, con los resultados, y está viendo permanentemente que cumplamos con nuestro trabajo. Por ello, mantendremos la presencia institucional en territorio el tiempo que sea necesario" adelantó la secretaria en su participación.

La secretaria de gobernación explicó a quienes fueron desplazados de sus comunidades que seguirán siendo atendidas y escuchadas sus demandas por parte de las autoridades locales y federales; también aseveró que son más los buenos que "quienes recurren a la violencia".

"Decirles a las familias de la Montaña que no nos vamos a salir de la región, que estarán los equipos permanentemente, así como los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la mano de la Policía Estatal. El Gobierno de México seguirá presente para escucharlas, acompañarlas y atenderlas. Somos más los buenos que quienes recurren a la violencia. Juntos podemos construir la paz en cualquier territorio" aseguró desde el centro de mando del plan maestro para La Montaña Alta y Baja de Guerrero.

Tras agradecer el trabajo y esfuerzo de las fuerzas militares y estatales, Rodríguez Velázquez indicó que desde el 13 de mayo pasado la instrucción de la presidenta de México fue muy clara: "poner en el centro a las personas" y atenderlas de manera cercana y humana.

Rodríguez Velázquez aseguró que "a eso se han dedicado" todos los funcionarios públicos de las 19 entidades del gobierno federal que participan en el plan maestro para La Montaña.

En su discurso, la funcionaria recordó que el plan atiende a 19 comunidades prioritarias a partir de 13 ejes de atención: construcción de paz, seguridad, justicia, campo, medio ambiente, salud, cultura, bienestar, educación, infraestructura, conectividad, alimentación y vivienda, con prioridad de niñas, niños y jóvenes.

En los últimos tres meses dijo que los servidores públicos han atendido a las personas afectadas por el desplazamiento, se fortaleció la seguridad en la zona y se han creado condiciones necesarias para su regreso.

Reportó que el apoyo continuo en la zona posibilitó que familias de Tula y Xicotlán, en Chilapa, regresaran a sus viviendas hace unos días.

En el caso de quienes vieron gravemente afectado su patrimonio "se les ha brindado también apoyo económico".

Adelantó que en las próximas semanas regresará a Guerrero con la secretaria de agricultura para visitar comunidades y "cumplir lo que le pidieron a la presidenta: la entrega de maíz y frijol para la alimentación".

Al informe del plan maestro acudieron también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda así como autoridades militares y civiles.