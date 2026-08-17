INE repartirá 10 mil 842 mdp a partidos políticos en 2027; ¿cuánto recibirá cada uno?

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de financiamiento público que recibirán los ocho partidos políticos nacionales durante 2027, a fin de repartirse los 10 mil 842.6 millones de pesos que el INE contemplará en su presupuesto para partidos en 2027.

Morena será el partido con mayores recursos públicos, con alrededor de 3 mil 605 millones de pesos, al sumar financiamiento para actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas y prerrogativas postal y telegráfica.

Le seguirán el PAN, con aproximadamente mil 804 millones de pesos; el PRI, con mil 373 millones; el PT, con mil 355 millones; Movimiento Ciudadano, con mil 167 millones, y el Partido Verde, con alrededor de 946.5 millones de pesos.

Morena tendrá 3 mil 605 mdp de financiamiento público en 2027; nuevos partidos recibirán 246.6 mdp cada uno. Cuartoscuro

Los dos nuevos partidos nacionales también tendrán acceso a financiamiento público. Tanto Partido Paz como Somos México recibirán alrededor de 246.6 millones de pesos cada uno, de los cuales 157.6 millones corresponderán a actividades ordinarias, 47.3 millones a gastos de campaña y 8.9 millones a actividades específicas, además de sus prerrogativas postal y telegráfica.

En conjunto, el financiamiento para actividades ordinarias de los ocho partidos asciende a 7 mil 879 millones de pesos, mientras que para la obtención del voto durante el proceso electoral federal se contemplan 2 mil 363.8 millones de pesos.

A ello se suman 236.4 millones para actividades específicas, además de 315.2 millones para franquicia postal y poco más de 693 mil pesos para franquicia telegráfica.