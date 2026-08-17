UNAM anticipa cambios al examen de ingreso tras crisis por prueba en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anticipó que el modelo de aplicación de sus exámenes de ingreso tendrá que cambiar, luego de la crisis registrada con la prueba en línea que llevó a la institución a convocar a miles de aspirantes a repetir el proceso de manera presencial.

Yo sí creo que tiene que cambiar”, afirmó el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, al ser cuestionado sobre si la experiencia del examen de control presencial llevará a la Universidad a descartar las evaluaciones en línea.

El funcionario señaló que la Comisión Especial creada por el rector Leonardo Lomelí para analizar lo ocurrido con el examen en línea se encuentra trabajando y que sus conclusiones permitirán determinar las modificaciones que deberá realizar la institución.

Esta es una gran experiencia para la UNAM y yo diría que para la sociedad en muchos sentidos. Y habría que sacar un aprendizaje”, sostuvo.

La declaración se produjo durante el inicio del examen de control presencial en Ciudad de México, que se aplica desde este lunes y hasta el miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, después de las aplicaciones realizadas en León, Oaxaca y Tijuana.