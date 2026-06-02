Auto cae a barranco en Hidalgo y deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente vehicular registrado en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, informaron cuerpos de emergencia que atendieron el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil tipo sedán salió de la vialidad por causas que aún no han sido determinadas y terminó en un terreno con desnivel, donde se impactó contra una estructura de mampostería.

Tras el reporte al número de emergencias, personal de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes de la unidad.

Debido a las características del terreno, así como a la presencia de vegetación y la inclinación de la zona, fue necesario realizar maniobras de rescate para extraer a una de las personas involucradas.

Una de las víctimas fue trasladada a una unidad médica para recibir atención especializada y una valoración más amplia de sus lesiones, mientras que la otra persona fue atendida por los servicios de emergencia.

Las labores de auxilio concluyeron una vez que los rescatistas garantizaron la seguridad de los afectados y realizaron las acciones correspondientes en el lugar del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el percance ni sobre el estado de salud actualizado de las personas lesionadas.