La persecución contra Maru Campos viene desde Presidencia: PAN

La persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, viene desde el púlpito de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con la finalidad de desviar la atención de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios que presuntamente estarían vinculados con el crimen organizado.

Para Jorge Triana Tena, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), estas acusaciones contra la gobernadora de extracción panista solo son una estrategia de golpeteo toda vez que Campos Galván no enfrenta ninguna imputación o acusación penal, a diferencia de otros personajes de Morena, como el mandatario de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

“La gobernadora no tiene ningún señalamiento directo, ninguna imputación legal a diferencia de Rubén Rocha, pues está acusado nada más de entregarle el gobierno a Los Chapitos, de robarse una elección a punta de pistola en alianza con el cártel de Sinaloa”.

Los objetivos de “esta estrategia de golpeteo, de persecución política”, de acuerdo con el vocero, serían dos: el primero, “cambiar la conversación en la agenda pública para que no se hable de los vínculos indisolubles del narco con Morena”.

“Y, segundo, precipitar, acelerar una elección en un estado gobernado por la oposición que habrá de ser el año que viene. Pero siento que les está saliendo totalmente al revés”.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, el panista abordó también la denuncia interpuesta por el exgobernador y, ahora, senador por Morena, Javier Corral, quien acusó a Maru Campos de secuestro. Delito cuya imputación ya fue negada por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Se le suma, no sé cómo llamarle, esta vendetta de Javier Corral que tiene problemas personales con ella, está tratando de curar rencores del pasado en este momento por un asunto que no tiene ni sentido. Ahora resulta que Javier Corral lo iba a secuestrar, pobrecito, simplemente porque se iba a ejecutar una orden en su contra por un desfalco millonario detectado en su gobierno”.

Ambos señalamientos demostrarían la intención del gobierno federal, de acuerdo con Triana, de perseguir a la mandataria, “no hay para dónde moverse, se trata de persecución política, de querer empatar los cartones, de decir pues ‘nosotros en Morena somos narcos, pero créanme que los otros también’”.