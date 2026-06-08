Permanente arranca comisiones con rezago de 280 asuntos; procesan nombramientos

A partir de esta semana comienza el trabajo real de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque sus tres comisiones empiezan a operar con un rezago inicial de 280 asuntos, entre ratificaciones de nombramientos diplomáticos y peticiones de desaparición de poderes en los estados de Chihuahua y Sinaloa.

Después de seis años continuos de retrasar el arranque efectivo de su trabajo, la Comisión Permanente decidió que en este 2026 intentará construir los consensos necesarios para aprobar dictámenes o, en su caso, desecharlos a lo largo de los tres meses que le restan por trabajar.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión que trabaja entre los meses de mayo y agosto de cada año integró sus tres comisiones de trabajo al cumplirse el primer mes de actividades del pleno, porque tiene prisa para ratificar cinco nombramientos diplomáticos que envió la Presidenta de la República, entre ellos del nuevo embajador en Estados Unidos y la responsable de las relaciones diplomáticas en América del Norte.

Excélsior/Especial

El histórico de retrasos en el Congreso

Aunque está obligada a instalar las comisiones de trabajo dentro de las primeras dos sesiones de su pleno, desde el año 2019 la Comisión Permanente que trabaja entre los meses de mayo a agosto retrasó la integración, desde una semana hasta 45 días, y las comisiones han retrasado hasta tres meses sus trabajos para comenzar a emitir los dictámenes que analiza el pleno de la Permanente.

El año pasado, las tres comisiones de la Comisión Permanente se integraron por el pleno el 9 de junio, pero comenzaron a aprobar dictámenes para su aprobación en el pleno un mes después; es decir, el 9 de julio. Incluso el periodo extraordinario aprobado para la última semana de junio y la primera de julio fue aprobado directamente por el pleno de la Permanente, no se turnó a comisiones.

En el 2024 las comisiones de la Permanente se integraron hasta el 12 de junio y el pleno aprobó los primeros dictámenes hasta el 3 de julio.

En el año 2019, la integración de las tres comisiones se ordenó el 15 de mayo, pero los diferendos políticos provocaron que los primeros dictámenes se emitieran hacia finales del mes de junio.

En el 2020, por la pandemia de Covid-19, la Comisión Permanente ordenó la integración de sus tres comisiones el 20 de mayo, pero fue hasta la segunda semana de agosto que el pleno de la Permanente conoció sus dictámenes, que agrupó por temas y aprobó en una sola sesión

Instalan la Primera Comisión rumbo a las comparecencias

A diferencia de lo ocurrido en los últimos siete años, el mismo 1 de junio el presidente de la Primera Comisión, el senador morenista Alejandro Murat, instaló los trabajos de este grupo plural; los integrantes nombraron a la secretaria técnica, Yolanda Martínez López, y citó para el 10 de junio próximo.

A esta comisión corresponde la ratificación de Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Pedro Blanco Pérez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal.

También de Roberto Lazzeri Montaño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América y Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que fueron nombrados por la Presidenta de la República.

De acuerdo con el orden del día distribuido a los legisladores federales, la Primera Comisión comenzará su sesión del miércoles 10 de junio con la comparecencia de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciario de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que fueron nombrados por la Presidenta de la República.

Después comparecerá Pedro Blanco Pérez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India y, en forma concurrente, sujeto a los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal.

Y luego Roberto Lazzeri Montaño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.

El reparto de los 280 pendientes

Ese mismo día turnará los tres dictámenes al pleno de la Comisión Permanente para su aprobación.

Esta misma semana comienzan a trabajar, también el miércoles, la Segunda y Tercera Comisiones.

Juntos, los tres grupos de trabajo tienen 280 pendientes; la Primera suma 89; la Segunda, 83 y la Tercera 108, de acuerdo con el registro oficial de la propia Comisión Permanente.