Peritaje descarta fallas en obras del Tren México-Querétaro; volcadura fue error del operador

Un descuido del operador fue la causa de la volcadura de un camión de transporte de personal en las obras del Tren México-Querétaro el pasado sábado 17 de octubre en la comunidad de Agua Azul, de acuerdo con las indagatorias técnicas y jurídicas de la aseguradora del vehículo.

El percance dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y al menos 22 personas lesionadas, de las cuales cinco permanecen hospitalizadas.

El dictamen desmiente versiones de militantes de Movimiento Ciudadano que atribuyen el incidente a una presunta negligencia en los protocolos de contención o a fallas estructurales en el frente de obra ferroviario, a cargo de autoridades federales.

A través del seguro se canalizó la atención médica integral de los 22 trabajadores que resultaron heridos. Especial

De acuerdo con una tarjeta informativa del consorcio constructor, el autobús involucrado —un modelo Chasis International 4700 SCD MAXXFORCE— contaba con cobertura financiera y póliza vigente con Seguros Banorte (activa del 15 de abril de 2026 al 15 de abril de 2027).

A través del seguro se canalizó la atención médica integral de los heridos y los representantes legales y ajustadores se encuentran desahogando las indemnizaciones correspondientes y la cobertura total de gastos funerarios para los familiares de los dos trabajadores fallecidos, se informó.

Choque político

El percance suscitado en el municipio de El Marqués, donde la unidad cayó a una zanja de aproximadamente ocho metros de profundidad, abrió un debate luego de que la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, denunció presuntas omisiones de seguridad y falta de supervisión hacia los subcontratistas del Tren México–Querétaro.

Ballesteros sostuvo que había solicitado supervisiones extraordinarias a la Secretaría del Trabajo sin recibir contestación previa, por lo que ingresó un nuevo requerimiento para transparentar los contratos y peritajes de la obra, argumentando riesgos en los frentes de trabajo.

“No se vale lucrar electoralmente”

En respuesta a los señalamientos, el morenista Santiago Nieto Castillo desestimó las acusaciones y defendió la actuación de la Defensa al argumentar que la prioridad del caso debe centrarse en la cobertura médica de los heridos y en el auxilio directo a los deudos, en lugar de utilizar la tragedia con propósitos partidistas.

“Es una denuncia entre MC, o sea más bien de MC hacia la Secretaría del Trabajo. Yo lo que creo es que no se vale, no se vale lucrar, no se vale lucrar electoralmente con un tema así y mejor hay que solidarizarnos todos y apoyar para que se cumpla el mandato normativo y que los familiares de las víctimas puedan tener el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló.

Sólo cinco lesionados permanecen bajo supervisión médica en el hospital. Especial

Cuestionado sobre las versiones que afirman que los obreros del tren cumplen turnos de hasta 15 horas, consideró que las imputaciones de MC carecen de apego a la realidad:

“Desconozco si tienen jornadas de 15 horas. Lo que se tiene que hacer es pagar cualquier tipo de horas extras en términos de nuestra normatividad. Es un derecho de corte constitucional y yo dudo mucho que la Secretaría de la Defensa Nacional esté infringiendo los derechos constitucionales como está señalando eh Movimiento Ciudadano. Me parece más algo electorero que algo que tenga que ver con la realidad”, remarcó.

Destacó la trascendencia del proyecto ferroviario señalando que impactará positivamente a más de 10 millones de personas y comparó la eficiencia presupuestal frente a las obras del gobierno estatal.

“Cada kilómetro lineal del Tren México-Querétaro son 640 millones de pesos, cada kilómetro lineal de la (el Paseo) 5 de Febrero son mil 167 millones de pesos. Creo que hay diferencias”.