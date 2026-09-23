Trenes toman velocidad: México-Pachuca alcanza 45% y México-Querétaro 31% de avance

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal informó los avances de los proyectos ferroviarios que forman parte de la estrategia para recuperar el transporte de pasajeros en México, entre ellos los trenes México-Pachuca y México-Querétaro.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó que el Tren México-Pachuca registra un avance de 45.03%, mientras que el Tren México-Querétaro alcanza 31%.

En ambos proyectos participan miles de trabajadores:

Alrededor de 8 mil 800 en México-Pachuca.

Alrededor de 8 mil 800 en México-Pachuca. Aproximadamente 18 mil 200 en México-Querétaro.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, la recuperación de los trenes de pasajeros busca conectar regiones, ciudades y comunidades donde habitan más de 41.3 millones de personas, mediante servicios metropolitanos, interurbanos y conexiones con localidades que permanecieron aisladas.

Uno de los principales beneficios previstos será la reducción de los tiempos de traslado. El gobierno estima que los nuevos servicios permitirán disminuir 40% en promedio los viajes cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios y el acceso a servicios, además de ofrecer mayor seguridad y certidumbre a los usuarios.

Más de 220 mil pasajeros diarios

La estrategia ferroviaria también contempla un impacto importante en la movilidad y el medio ambiente. Se calcula que más de 220 mil personas utilizarán diariamente los trenes, lo que permitirá retirar parte de los viajes que actualmente se realizan por carretera.

Lajous Loaeza señaló que los trenes podrán absorber parte de los casi un millón de viajes en autotransporte que actualmente se realizan entre las poblaciones que serán conectadas.

Además, se estima una reducción de 360 mil toneladas de CO al año, mientras que las emisiones asociadas a los viajes podrían disminuir hasta 50% frente a los desplazamientos actuales en avión y automóviles.