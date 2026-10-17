Tragedia en Querétaro: 2 muertos y 20 heridos tras accidente

Dos muertos y al menos 20 heridos fue el saldo que dejo un accidente de una unidad de pasajeros en las inmediaciones de la comunidad de Agua Azul, en el municipio de El Marqués, Querétaro.

En el sitio, un microbús que transportaba a trabajadores vinculados con el proyecto del Tren México-Querétaro terminó volcado en una zanja, sobre un camino de terracería.

De acuerdo con los reportes proporcionados, el percance dejó un saldo de dos víctimas mortales y 20 personas lesionadas, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados.

Tras el siniestro, los trabajadores heridos recibieron atención y fueron trasladados a hospitales de municipios cercanos, donde serían valorados por personal médico debido a las lesiones sufridas.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente no fueron precisadas en los primeros informes, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias para determinar cómo sucedieron los hechos.

El incidente vuelve a poner atención sobre los riesgos en el traslado de personal que participa en proyectos de infraestructura, especialmente en caminos de terracería, donde las condiciones de circulación pueden representar un peligro.

Se espera que las autoridades proporcionen información oficial adicional sobre la identidad de las víctimas, el estado de salud de los lesionados y las posibles causas que provocaron la volcadura.