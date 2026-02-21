Hay más resorts en México bajo la lupa; podrían estar vinculados al crimen organizado

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que hay más investigaciones en el país relacionadas con resorts que podrían estar relacionados con grupos criminales, tras la sanción que aplicó el Departamento del Tesoro de EU a un resort en riviera Nayarit por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un esquema de fraude.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Irapuato, Guanajuato, el funcionario federal fue consultado sobre investigaciones en otros centros hoteleros, luego de que el gobierno de EU ubicó que el complejo Kovay Gardens era utilizado por el CJNG para fraude y lavado de dinero.

—¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros resorts similares?”, se le cuestionó.

—“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República”, aceptó.

García Harfuch indicó que cada indagatoria relacionada con el lavado que llevan a cabo los cárteles sigue su propia ruta.

—¿Es una investigación general que se está haciendo?, se le consultó.

—“No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una indagatoria que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la FGR”, declaró.

El secretario indicó que, en su momento, la UIF hizo una denuncia ante la FGR y será quien brinde informes sobre la investigación.

*mcam