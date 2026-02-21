Comunidad therian: “He recibido amenazas, que me van a matar”

En México no existen las condiciones de seguridad para que los therians acudan a encuentro públicos, dijo a Excélsior la creadora de contenido Gray, quien se hace llamar Politherian, por haber adoptado características de cuatro animales a su personalidad.

El acoso en redes es fuerte. Las palabras de odio están moviendo al mundo en torno a esta comunidad. Yo como persona he recibido death threats (amenazas de muerte), mensajes que consisten en que me van a matar, me van a apedrear, me van a patear”, dijo la creadora de contenido.

“No dudo que no falte algún loco o loca o persona que no esté bien en sus facultades mentales que decida realizar acciones violentas en contra de mi comunidad”, agregó tras confirmar que, así como ella, muchos otros pidieron no asistir a los encuentros organizados a los largo del país ayer.

Gray critica el morbo de la gente que asistió a encuentro therian en CU

Uno de estos encuentros tuvo lugar ayer en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, donde el evento fracasó por la falta de personas de esta subcultura.

¿Hace cuanto no hay una manifestación así de grande en CU? Y ni siquiera era manifestación, sólo fueron a ver therians, dijo Gray, criticando el morbo detrás de su comunidad.

El encuentro en territorio de la UNAM fue organizado por estudiantes que supuestamente buscaban brindar un espacio seguro a los therians.

Hicimos esto para reunir gente y que vean que no están solos en este mundo por esta subcultura, así lo hicieron con los emos y con los punks”, dijo el estudiante Levy Gallardo, uno de los organizadores.

Theriantropia

Según Gray, los aullidos, la vestimenta y caminata en cuatro patas, también conocida como quadrobics, no siempre definen a un therian. En su caso, aseguró, se identificó con cuatro animales porque relaciona características físicas de ellos a su persona.

Yo me identifico con cuatro animales: el perro golden, el gato gris, el borrego y el ornitorrinco (...) Entonces, estas habilidades finas de los gatos (por ejemplo) yo las relaciono con mi habilidad en el habla”, explicó.

El llamado therian comenzó para Gray alrededor de 2022, aunque admite que desde pequeña amaba a los animales, y no fue hasta 2023 que empezó a usar máscaras de animales.

Admite que no sale a la calle con las máscaras y que, a raíz del furor que estalló en redes por este estilo de vida, comenzó a esconder su identidad en el contenido que subía a redes sociales.

Gray conoce unos cuatro therians en persona, pero asegura que la comunidad mexicana abarca miles, todos y cada uno con vidas normales y en convivencia con la sociedad.

Lamentó que existan personas que expresen su deseo de lastimar a los therians y aquellas que ya lo han hecho.

*mcam