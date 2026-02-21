Laboratorio Electoral advierte que “opacidad en reforma electoral es preocupante”

A unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su dictamen de reforma electoral, el documento sigue bajo total opacidad. Además, el borrador filtrado a inicio de semana contiene serios problemas, principalmente, para el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para la Primera Emisión de Imagen Radio, el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, detalló que, a meses de haber iniciado las mesas y foros de análisis, aún se desconocen los puntos centrales que aborda la reforma.

No me deja de extrañar la opacidad y la nula transparencia en todo este proceso. No sabemos realmente ¿qué hizo la Comisión Presidencial?, ¿cuáles fueron las conclusiones? No lo sabemos. Y este tema de que no sepamos cuándo va a presentar la iniciativa y nos estén diciendo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nada más no llega. Y que también haya un sospechosismo muy grande en cuanto a los temas que sí incluye, eso me parece bastante preocupante. (...) Ofrecieron una cuestión mucho más abierta y están haciendo todo lo contrario”, dijo.

El también socio de Strategia Consultores apuntó que el supuesto borrador filtrado muestra puntos preocupantes para la autoridad electoral, “lo que están proponiendo es dilapidar gran parte de la autoridad electoral. Le quitan facultades fundamentales, por ejemplo, le quitan las facultades de educación cívica. Dicen que no es necesaria la educación cívica, lo cual es gravísimo. Es la parte educativa de los valores democráticos hacia la ciudadanía y que la única autoridad que lo hacía era el INE y los Oples. Le quitan facultades leyéndolo así las letras chiquitas para regular a las encuestadoras. Ya no va a haber regulación de encuestadoras. Pero hay otra que a mí me parece que hasta ese es un descuido. Le quitan facultades de redistritación electoral”.

Espinosa Silis también destacó que este conjunto de temas podría provocar procesos electorales que no alcancen una calidad idónea que se merece la ciudadanía.

“Creo que están condenando a que tengamos elecciones del estilo de las elecciones judiciales del año pasado, improvisadas, de mala calidad, la verdad es que sí es preocupante”, explicó el director del Laboratorio Electoral.

*mcam