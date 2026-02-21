Therians se esconden por miedo a sufrir violencia; encuentro en CU

Lo que se perfilaba como el primer encuentro público de la comunidad therian en la Ciudad de México terminó ayer en un espacio vacío de protagonistas y lleno de hostilidad para esa comunidad.

Cientos de personas se congregaron en las islas de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la intensión de observar a quienes se identifican espiritual o psicológicamente con animales, pero la mayoría de los convocados decidió no presentarse por temor a su integridad física.

Un líder del colectivo, que se ha mantenido en anonimato por años, aseguró a Excélsior que los miembros de la comunidad acordaron previamente cancelar su asistencia masiva, tras prever que serían blanco de bullying, burlas y agresiones.

La preocupación no fue infundada, pues ante la ausencia de los therians, los curiosos y presuntos estudiantes presentes reaccionaron con bromas, emitiendo ladridos y maullidos, además de lanzar consignas ofensivas contra el grupo.

Las islas de la universidad se llenaron ayer de curiosos estudiantes que, ante la falta de therians, lanzaron bromas, ladridos y maullidos. Con máscaras de papel, muchos de ellos hicieron burlas.

Público que se mostró en su mayoría hostil

Incluso, un joven que pretendió ser un gato fue acosado y pateado por algunos de los asistentes.

Pese al clima de tensión, un par de jóvenes acudió a la cita y participó en las actividades programadas como la carrera therian en el anexo de Ingeniería, donde intentaron explicar su identidad ante un público que se mostró en su mayoría hostil.

Mientras la tendencia de este fenómeno crece en redes sociales entre memes y videos, la realidad en los espacios físicos reflejó una falta de seguridad para el colectivo.

Y es que a pesar de que hubo un área acordonada para personas que se identificaran como parte de este colectivo, el acoso se hizo presente.

Mientras que asistentes como Roberto, de 19 años, confesaron haber acudido “por curiosidad”, jóvenes estudiantes como Azul dijeron que no se busca faltarles al respeto.

Que no se sientan hostigados, sólo queremos saber cómo son realmente. No solo lo que se dice, sino lo que en verdad son, lo que ellos representan”, afirmó la universitaria.

Convocatoria

La reunión estaba pactada a iniciar a las 14:00 horas y una después realizarían la carrera, así como dinámicas grupales relacionadas con la identidad de los presentes.

Estudiantes de otras universidades del país, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) también lanzaron convocatorias; sin embargo, tampoco se reportaron asistentes.

Mientras tanto, en redes se compartieron ayer más convocatorias para reuniones este fin de semana.

*mcam