Con Cuba se tiene un contrato para la venta de petróleo vigente desde hace años: Pemex

Con el fin de aclarar la polémica que se ha desatado por la venta de petróleo a Cuba por parte de México, el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, disipó los rumores que rodean la relación comercial que existe con la isla.

En este contexto, el director de Pemex aseguró que la venta de petróleo a Cuba se mantiene bajo un contrato histórico y que en 2025 ascendió a 496 millones de dólares y sin haya deudas pendientes, pues aseguró “son muy cumplidos".

La precisión la hizo Víctor Rodríguez, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejando en claro que sólo se trata de una relación comercial con la isla, descartando cualquier afectación financiera para la petrolera mexicana derivada de esta practica.

Reproducir

Por otro lado, el funcionario detalló que el monto de las ventas de petróleo a Cuba ya antes mencionado, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo y que forma parte de los compromisos contractuales establecidos desde administraciones anteriores.

Añadió que este intercambio se realiza bajo condiciones comerciales claras y transparentes, y reiteró que no existe ningún pasivo pendiente por parte del gobierno cubano con la empresa mexicana.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la estrategia de fortalecimiento de Pemex impulsada por el nuevo gobierno federal, que ha puesto énfasis en la disciplina financiera, la reducción de deuda y la claridad en las operaciones internacionales de la petrolera, como parte de su papel central en la política energética nacional.

fdm