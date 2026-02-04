México colaborará en investigación por caso Epstein si EU lo solicita: Sheinbaum

El gobierno mexicano colaborará en la investigación del caso Jeffrey Epstein sólo si Estados Unidos lo solicita, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que se dieran a conocer nuevos archivos del depredador sexual en los que aparecen algunos empresarios mexicanos, sin que ello signifique que hayan cometido algún delito.

"Tiene que abrirse la investigación en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos y si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, participaremos, pero la investigación ocurre allá", afirmó la mandataria en su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional luego de ser cuestionada tras darse a conocer nuevos expedientes en los que son mencionados personajes mexicanos.

Con ello, la presidenta descartó la posibilidad de abrirse una investigación en México tras la difusión de los nuevos archivos del caso en los que son mencionados empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi.

Empresarios mexicanos aparecen en archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el pasado 30 de enero nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein en el marco de la Ley de Transparencia, los cuales consisten en más de tres millones de páginas de documentos, entre ellos se encuentran correos electrónicos, listas de contactos más de 2 mil videos y 180 mil imágenes.

En este último lote de archivos que autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la semana pasada es que aparecen los nombres de los empresarios mexicanos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi. Sin embargo, la mención no significa que hayan cometido algún delito.

En los archivos dados a conocer también figuran los nombres de algunos expresidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Salinas de Gortari es mencionado en un correo fechado el 15 de noviembre de 2016; mientras que Zedillo figura dentro de un documento titulado "Familias Illuminati y sus asociadas" y Peña Nieto aparece en varios documentos vinculados a su candidatura presidencial en 2012.

Jeffrey Epstein fue encontrado ahorcado en su celda en 2019 a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque su muerte fue dictaminada como suicidio, ha dado paso a años de teorías conspirativas, algunas de las cuales el propio Donald Trump impulsó entre sus seguidores durante su campaña presidencial de 2024.

Trump, que era amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000, antes de distanciarse de él años antes de la primera condena del financiero, se resistió durante meses a cualquier divulgación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley de transparencia pese a sus objeciones.

