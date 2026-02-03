¡De película! Momento exacto del rescate de un senderista en el Cerro de las Mitras | VIDEO

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey lograron el rescate aéreo de un joven senderista que resultó lesionado mientras practicaba senderismo en la parte alta del cerro de Las Mitras, en el municipio de Monterrey. Las labores se extendieron por casi 24 horas, debido a las condiciones del terreno y a la gravedad de la lesión.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:00 horas del domingo, cuando se alertó sobre un hombre que había sufrido una caída en el paraje conocido como “Las Cadenas”, también identificado dentro de la zona del Pico Perico.

De acuerdo con información oficial, el joven presentaba lesiones en una pierna y en el pie izquierdo, lo que le impedía continuar el descenso de manera segura. Tras el aviso, brigadas de rescate ascendieron a pie con el equipo necesario hasta confirmar la ubicación del lesionado.

El senderista fue identificado como Rigoberto Ramos Sánchez, de 22 años de edad. El contacto con los rescatistas se realizó ya entrada la noche, por lo que, ante el riesgo de descender en la oscuridad, se determinó que tanto el lesionado como el personal de rescate permanecieran en el sitio durante la noche.

Rescate aéreo y extracción segura

Las labores se reanudaron la mañana del lunes alrededor de las 9:00 horas, cuando se decidió efectuar el rescate mediante un helicóptero de Protección Civil del Estado, en coordinación con los Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

Además de brindarle primeros auxilios, los rescatistas realizaron trabajos de limpieza y adecuación del área para permitir el acercamiento seguro de la aeronave. En el operativo participaron más de 20 elementos de rescate.

Durante la maniobra, el helicóptero se mantuvo suspendido en el aire en una técnica conocida como “hover”, mientras personal en tierra guiaba al piloto para realizar el ascenso controlado del lesionado.

Traslado a atención médica especializada

Una vez concluida la extracción aérea, Rigoberto Ramos Sánchez fue trasladado a la base de Protección Civil del Estado, ubicada en la colonia Pío X, donde ya lo esperaba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para su traslado hospitalario.

Personal médico confirmó que el joven presentaba una posible fractura de tobillo, pie y pierna izquierda, por lo que el rescate aéreo fue indispensable, ya que no podía abandonar el sitio por la gravedad de la lesión.

Protección Civil informó que el helicóptero tuvo que regresar al cerro de Las Mitras en al menos cuatro ocasiones adicionales para descender al resto de los brigadistas que participaron en el operativo.

Las autoridades recordaron que esta misma técnica aérea fue utilizada hace apenas unos días para rescatar a una mujer de 40 años en la zona natural de La Huasteca, lo que refuerza la importancia de los operativos aéreos en áreas naturales de difícil acceso.

