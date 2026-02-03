Cambio de mando en CAPUFE: Carlos Arceo Castañeda asume la Dirección General

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, a partir del 1 de febrero, el Ingeniero Carlos Arceo Castañeda asumió la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, agradeció al Ingeniero Rubén Arturo Hernández Bermúdez por su gestión al frente de la dependencia y le deseó éxito en sus nuevos proyectos.

El cambio en la dirección de CAPUFE también trae consigo la incorporación del Licenciado Ángel Calderón, quien se desempeñará como Director de Administración y Finanzas, fortaleciendo la operación financiera de la dependencia.

Los nuevos nombramientos

1. Ing. Carlos Arceo Castañeda – Director General

Arceo Castañeda sustituye a Rubén Arturo Hernández Bermúdez y asume la supervisión de la red de autopistas y puentes de cuota más importante del país. Reconocido como un técnico con experiencia en el sector, su perfil está alineado con la visión de la SICT bajo la dirección de Jesús Esteva Medina.

Reto principal: Garantizar la seguridad vial, la eficiencia en el cobro de peajes y el mantenimiento preventivo de las carreteras, especialmente tras periodos de alta demanda.

2. Lic. Ángel Calderón – Director de Administración y Finanzas

Su incorporación es estratégica, dado que CAPUFE no solo opera carreteras, sino que también es una de las principales entidades recaudadoras del gobierno federal.

Misión: Optimizar el uso de los recursos provenientes de peajes para asegurar su adecuada reinversión en infraestructura.

CAPUFE y la relevancia del cambio

CAPUFE, organismo descentralizado, administra cerca de 3,800 kilómetros de carreteras en México. La transición en su dirección suele implicar ajustes en áreas clave:

Licitaciones de mantenimiento: reasfaltado y reparación de tramos críticos.

reasfaltado y reparación de tramos críticos. Tecnología de peaje: implementación de sistemas más eficientes de telepeaje.

implementación de sistemas más eficientes de telepeaje. Atención al usuario: mejora de servicios de grúa, asistencia médica y seguros de viajero.

El agradecimiento público de Jesús Esteva Medina a Hernández Bermúdez evidencia una transición institucional ordenada. Este cambio forma parte de la reconfiguración de equipos para la segunda etapa del sexenio, así como para renovar áreas operativas que han enfrentado críticas sobre el estado de algunas autopistas y los tiempos de espera en casetas.

