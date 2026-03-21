'Pega' operativo contra tráfico ilegal de especies; aseguran 138 ejemplares

Como resultado de un operativo para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, la Profepa aseguró precautoriamente 138 ejemplares de vida silvestre, entre los que se encuentran aves canoras y de ornato, psitácidos (loros, pericos y guacamayas), reptiles, arácnidos y mamíferos, pero sin reportar ninguna detención.

La fauna silvestre incluyó aves, reptiles y mamíferos en siete estados Profepa

La acción realizada del 11 al 15 de marzo, incluyó la instalación de filtros de revisión y operativos carreteros, que derivaron en la revisión de más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público en puntos estratégicos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que en Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, no se detectaron irregularidades, “consolidando el efecto disuasivo de estas acciones”.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste Profepa

“En materia de prevención, se realizaron operativos en zonas prioritarias de cacería furtiva, particularmente en Yucatán, y recorridos en Áreas Naturales Protegidas en Chiapas, incluyendo vigilancia por vía terrestre y fluvial.

Oaxaca y Chiapas

Por otra parte, en Oaxaca y Chiapas, las acciones derivadas de denuncias ciudadanas permitieron la identificación de irregularidades, el aseguramiento de ejemplares y la instauración de procedimientos administrativos correspondientes”, destacó.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste

Adicionalmente, recibió para valoración médica y reintegración a su hábitat de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi), así como el traslado de cuatro ejemplares de guacamaya roja a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), para su resguardo y seguimiento.

“Las actividades se desarrollaron con diversas instancias de seguridad: participaron 45 inspectores de la Profepa y 150 elementos de seguridad de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, policías estatales y autoridades locales. Se recorrieron al menos 234 kilómetros en operativos y recorridos de vigilancia” indicó.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste Profepa

Aseguramientos en Campeche, Chiapas y Oaxaca

La Profepa puntualizó que, en Campeche, se atendieron tres denuncias relacionadas con la posesión de ejemplares de vida silvestre, dando como resultado el aseguramiento de un ejemplar de coatí (Nasua narica) y la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Aprovechamiento No Extractivo en un campamento tortuguero, sin detectarse irregularidades.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste Profepa

En Chiapas, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, los inspectores federales instalaron cinco filtros de revisión; en zonas de influencia de las Reservas de la Biosfera La Encrucijada y Montes Azules, se realizaron recorridos de vigilancia.

“Se realizó la entrega voluntaria, la valoración médica y reintegración a su hábitat de un mono araña y el traslado de cuatro ejemplares de guacamaya roja a una UMA”, precisó.

En Oaxaca, en el mercado de abastos “Margarita Maza de Juárez”, el personal de la Profepa aseguró precautoriamente 20 botellas de mezcal que contenían fauna y 34 ejemplares, entre tarántulas, escorpiones, una culebra alacranera y una coralillo, levantándose el acta correspondiente por no acreditar su legal procedencia.

En el Barrio La Soledad de la Villa de Zaachila, se rescató un caracará (Caracara cheriway), que fue trasladado a una UMA para su valoración, resguardo y posterior liberación en su hábitat natural.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste Profepa

Quintana Roo, Veracruz y Tabasco

En Quintana Roo, la Profepa instaló puntos de revisión en la caseta del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, en el municipio de Lázaro Cárdenas, y se realizaron operativos carreteros para la inspección de vehículos, con el objetivo de verificar que no se transportaran ejemplares de flora y fauna silvestre. En total, se revisaron 140 vehículos, sin detectarse irregularidades.

En Veracruz y Tabasco, se realizaron operativos carreteros en dos casetas y en áreas de posible comercialización de psitácidos.

“No se observó la presencia de vendedores. De manera complementaria, se concientizó a gobiernos locales aledaños, con el propósito de fortalecer la prevención y erradicación de la extracción ilegal de estas aves en la región”, señaló.

Mientras que, en Yucatán, se realizaron nueve visitas de inspección en atención a denuncias ciudadanas en el municipio de Mérida y sus alrededores.

La Profepa realizó operativos en siete estados del sureste Profepa

“Como resultado, se logró el aseguramiento precautorio de 103 ejemplares de vida silvestre, por detectarse la posesión y comercialización sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni con documentación que acreditara su legal procedencia. Entre los ejemplares hay psitácidos, un venado cola blanca, una tortuga marina, un pecarí de collar, reptiles y otros. De igual manera, se realizaron dos recorridos de vigilancia en distintos municipios con alta incidencia de cacería furtiva y captura de aves, sin detectarse irregularidades”, agregó la autoridad ambiental.

*bb