Pedro Haces confía en aprobación de la semana laboral de 40 horas

El diputado Pedro Haces, vicecoordinador de operación política de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, espera que hoy en el Senado se apruebe, por unanimidad, la semana laboral de 40 horas, como ha ocurrido con otras leyes, como la de vivienda y outsourcing, ya que significa beneficio no sólo para los trabajadores, sino también para el sector empresarial y las inversiones

El también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) aseguró, en entrevista con Darío Celis, para Imagen Radio, que el proceso legislativo para reducir la jornada laboral no significa “trabajar menos”, ni es una “ideología de izquierda de la 4T”, no se improvisó, se ha abordado con seriedad, con datos y con visión de largo plazo, enfatizó.

Dijo que “es una transformación gradual del modelo laboral que busca equilibrar productividad, competitividad y bienestar”, proteger el empleo formal y salud de las y los trabajadores.

Además, aseveró que “el sindicalismo moderno” busca que los organismos sindicales tengamos la capacidad de cuidar las inversiones que harían las empresas que vienen a México.

También explicó que la reducción gradual permite que no haya una mayor inflación. “Nos vamos a ir en el 2027 a 46 horas, en el 2028 a 44, en el 2029 a 42 y finalmente se logra las 40 horas en México en el 2030 y con eso la presidenta Claudia Sheinbaum logra su reforma que todos aplaudimos y celebramos.

Respecto de las críticas que ha hecho la oposición, al decir que los trabajadores se oponían a la reducción de horas a la semana, Pedro Haces señaló que “son patadas de ahogado del viejo régimen sindical que no cabe ya en la modernidad, pues no conoce qué es mecatrónica, robótica, que no sabe que estamos en la era de la inteligencia artificial”.

