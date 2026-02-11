Recuperan viñedo en despojo en Querétaro

EZEQUIEL MONTES, Qro.

Después de permanecer tomadas las instalaciones del viñedo La Redonda durante casi dos meses, autoridades realizaron un cateo en el lugar como parte de una investigación por despojo y robo. La acción dejó como saldo la detención de cuatro personas.

El operativo se llevó a cabo con la coordinación de las policía de Investigación del Delito, estatal y municipal, así como soldados.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron diversa documentación, dispositivos electrónicos, un arma y dinero en efectivo, todos elementos que serán analizados para integrarlos a la carpeta de investigación.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica. Las investigaciones continúan para esclarecer de manera integral los hechos y establecer responsabilidades conforme al debido proceso.

El viñedo explicó en un comunicado que el conflicto inició luego de que el pasado 8 de diciembre, Claudio Bortoluz fue destituido de su puesto en la organización y notificado de la conclusión de su relación laboral.