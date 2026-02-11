Reginaldo Sandoval: reducir el financiamiento no es mejorar la democracia

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, aseguró que todo el contenido de una eventual reforma electoral se encuentra todavía a debate y está en discusión, incluyendo el tema del financiamiento.

“Nosotros no coincidimos en los que han señalado que la democracia es cara, está a discusión qué repercusiones tendría. Tienes que cuidar la estabilidad, no sólo de las fuerzas políticas, sino de las instituciones que garanticen la confiabilidad de las elecciones”, definió.

“Todo está a discusión, todo está a debate, y ese tema también”, remarcó.

De esa manera, el líder parlamentario de la coalición oficialista ventiló en conferencia de prensa que la intención gubernamental de reducir el financiamiento a los partidos políticos y a las instituciones electorales sigue siendo parte de las diferencias del PT con la postura de Morena.

No obstante, descartó el escenario de una eventual ruptura, porque, dijo, en el centro de la mesa de negociaciones está la unidad nacional, unidad frente a la presidenta y unidad en la coalición legislativa.

Por separado, al contar de la reunión que este lunes sostuvieron los líderes parlamentarios de Morena con la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, definió que los próximos 10 días serán clave en la negociación de la reforma electoral.

Adelantó que el proyecto contendría penalización por el uso de dinero ilegal en las campañas y, por lo tanto, una mayor fiscalización de éstas.