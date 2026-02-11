‘Gustavo creía mucho en el servicio público’; realizan homenaje al senador panista

En luto riguroso, la señora Margarita Flores Guízar se acercó a paso lento a la tribuna del Senado de la República.

Llevaba en las manos la urna negra con las cenizas de su esposo, el senador panista Gustavo Sánchez, quien murió el 31 de enero, para ponerlas en el pedestal colocado a un lado de su fotografía y las flores con las cuales el Senado rindió homenaje a quien fuera su secretario en la Mesa Directiva.

Esta vez la ceremonia solemne no estuvo encabezada por la presidenta del Senado, Laura Itzal Castillo. Fue la vicepresidenta Verónica Camino, quien condujo el ceremonia de despedida.

No es fácil estar aquí, porque este recinto guarda la voz de mi esposo, sus ideales y muchas de las batallas más importantes que se han vivido por nuestro país. Volver sin él, hoy duele. Volver aquí con él en cenizas nos duele. Pero Gustavo creía mucho en el poder y en el servicio público”, expresó Margarita Flores desde la tribuna.

Recordó que el senador Gustavo Sánchez “creía que la política debería de hacerse con principios, con valor, sin miedo y aquí dejó claro que servir a México es una visión de vida.

Pero hoy quiero hablarles de Gustavo el que no siempre se veía; del esposo que regresaba tarde a casa, cansado, pero convencido de haber hecho lo correcto, del hombre que nunca negoció sus valores, ni siquiera cuando el camino se volvió difícil”, agregó.

APRUEBAN TRES MONEDAS DEL MUNDIAL

La Cámara de Diputados aprobó, con 452 votos a favor y uno en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá.

El proyecto responde a una iniciativa presidencial y fue enviado al Senado para su análisis y respaldo.

Una moneda será de oro puro y con valor nominal de 25 pesos; la segunda, de plata pura, con valor nominal de 10 pesos, y la tercera será una moneda bimetálica, cuyo valor nominal será de 20 pesos.

Ivonne Melgar

cva*