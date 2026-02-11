Juanita Guerra acusa abandono y venganzas tras escándalo por salón de belleza 

En medio del llanto, la senadora Juanita Guerra aseguró que fue un grupo de senadoras de Morena el que la invitó a hacer uso del salón de belleza ubicado en el segundo piso del Senado, pero ahora que fue captada cuando le pintaban el cabello, la dejaron sola, ni una sola llamada le han hecho y hasta han negado que usen el espacio.

La semana pasada, cuando un grupo de periodistas encontró el salón de belleza, la senadora Andrea Chávez informó por medio de su cuenta en redes sociales que ella jamás había utilizado ese servicio.

Sin embargo, diversas senadoras informan que fue ella, junto con Julieta Ramírez, Lorenia Valles y Cynthia López Castro quienes promovieron la reapertura del salón de belleza, que fue cerrado en septiembre de 2018 por órdenes del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, como parte del plan de eliminación de privilegios.

Ayer, las morenistas Cynthia López Castro y Andrea Chávez negaron que ellas hayan sido parte del grupo de exdiputadas federales que al llegar al Senado, en septiembre de 2024, pidieron la reapertura del salón de belleza.

“¡Falso! ¡Falso!”, respondieron ambas al unísono. “Absolutamente falso, pónganse a inventar otra cosa. Absolutamente falso”, gritó Cynthia López Castro, mientras Andrea Chávez aseguró que ella se arregla en su casa. Ambas se dieron la media vuelta para cortar la entrevista, cuando fueron interrogadas sobre lo que dijo Juanita Guerra: que la dejaron sola, luego de haberla invitado a usar el salón de belleza.

En entrevista, la verdecologista Juanita Guerra aseguró que las personas que la grabaron, sin su consentimiento, violaron su privacidad, porque abrieron la puerta sin autorización y comenzaron a grabarla y a interrogarla.

Aseguró que su imagen en ese salón de belleza del Senado, cerrado hasta nuevo aviso, ha sido alterada para atacarla y acusó que se trata de venganzas, porque ella ha denunciado problema de seguridad en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, donde es originaria.

Pese a la insistencia de que revelara los nombres de las morenistas que la invitaron a usar el salón de belleza; “no pensé que fuera algo erróneo”; asistió en tres ocasiones; en dos pagó 300 pesos y en la última, cuando le colocaron el tinte, fueron 500 pesos y aclaró que ese día sólo ocupó 20 minutos, pero si es preciso, que le descuenten el día de dieta.

— ¿Y por qué ir a la hora en que estaba la sesión del pleno del Senado? ¿Por qué no más temprano o más tarde?

— “Cuando estábamos nosotros, las horas se convocan a las 11 de la mañana y el día que estuve yo, como el día de hoy, estuve como siempre llegando a las 08:15 de la mañana a la Cámara de Senadores. A nosotros se nos ha dicho que solamente hasta las 14:00 horas podían estar. Yo ocupé un lugar solamente entre 15 y 20 minutos, en lo que tardé en salir, porque había unas personas que estaban intimidando a la señorita Jasmín”.

La senadora envió a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política un oficio donde solicita que se identifique a las personas que abrieron la puerta del salón de belleza para grabarla y que se dé a conocer quién ordenó la instalación de ese salón y quiénes fueron las senadoras de Morena que lo promovieron.

ACUSA VENGANZA

Juanita Guerra aseguró que su imagen en ese salón de belleza del Senado, cerrado hasta nuevo aviso, ha sido alterada para atacarla y acusó que se trata de venganzas, porque ha denunciado problema de seguridad en el municipio de Cuautla, en Morelos.

