LA PATRIA SE AMA Y SE DEFIENDE: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los marinos que juraron bandera este martes en Veracruz, que sirvan al país con valentía, honestidad, e integridad.

Desde la Escuela Naval Militar, en Alvarado, Veracruz, la titular del Ejecutivo destacó que México necesita a los marinos que ya se encuentran en servicio y también a los que concluyeron su instrucción.

México los necesita. Necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios. Disciplina y sobre todo corazón” (…) “Cuando hoy juran bandera no solo se comprometen con una institución se comprometen con los millones de mexicanas y de mexicanos que confían en ustedes que esperan de ustedes lo mejor.

México necesita marinos valientes, pero también íntegros honestos con honor con deber con lealtad y patriotismo, necesita disciplina, pero también sensibilidad, necesita fuerza pero sobre todo necesita mujeres y hombres con principios”, puntualizó Sheinbaum ante los nuevos marinos.

La ceremonia se realizó en la Escuela Naval Militar, en Alvarado, Veracruz. Héctor López

Insistió en que la vocación de servicio debe ser la principal misión de los marinos que se incorporan al servicio activo, y reiteró que la Marina sigue siendo una de las instituciones que genera más confianza entre los mexicanos.

Servir a la patria es ante todo servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México es proteger la vida de quien no conocemos Es tender la mano en la adversidad es actuar como una con humanidad incluso en las circunstancias más difíciles.

Nunca olviden que detrás de cada misión hay personas, familias, historias, esperanzas. El amor a la patria no es una idea abstracta, se expresa siempre en el cuidado al otro, a la otra, en el respeto, en la solidaridad y en la capacidad de actuar siempre con justicia y con humanidad”, reiteró la titular del Ejecutivo.

Los marinos que juraron bandera. Héctor López

En el acto protocolario de Juramento de Bandera a los nuevos marinos, se conmemoró también el aniversario 112 de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz ante la invasión de los Estados Unidos.