Estadio, Zócalo y Ángel: Medio millón de personas vivieron la fiesta mundialista en la capital

El arranque del Mundial 2026 reunió a medio millón de personas a lo largo de los diferentes eventos organizados y recintos deportivos ubicados en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gobierno local.

La dependencia detalló que el Estadio Ciudad de México registró la asistencia de 80 mil personas, entre nacionales y extranjeras, quienes participaron en las actividades culturales de la zona conocida como Última Milla.

Las mascotas no podían faltar al festejo por la victoria del Tri. Pavel Jurado

En el primer cuadro de la ciudad, el operativo interinstitucional contabilizó 100 mil personas en el Fan Fest instalado en el Zócalo.

A la par, se registró una afluencia de 200 mil asistentes en los Festivales Futboleros, los cuales fueron desplegados de manera simultánea en las 16 alcaldías de la capital para garantizar actividades recreativas a los capitalinos.

Las celebraciones también abarcaron el Ángel de la Independencia, donde se congregaron 120 mil aficionados para festejar el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

El aforo en el Estadio Ciudad de México fue de 80 mil fanáticos. Elizabeth Velázquez

El reporte destacó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes presenciaron la transmisión del partido inaugural junto a los vecinos en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Para garantizar el orden y la movilidad durante la jornada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo presencia permanente en todas las sedes con elementos de la Policía Auxiliar, Turística, Control de Tránsito y la Subsecretaría de Operación Policial.