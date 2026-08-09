Rescatan 202 huevos de tortuga golfina y los reingresan a incubación para intentar salvarlos

Un total de 202 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) fueron rescatados y puestos nuevamente bajo condiciones de incubación, en un esfuerzo por preservar su desarrollo y aumentar las posibilidades de que lleguen a eclosionar.

La intervención estuvo a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Oficina de Representación en Guerrero, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara un dictamen pericial en materia de fauna silvestre.

Durante la inspección, personal de la Profepa identificó los 202 huevos, que presentaban características de reciente desove y, aparentemente, se encontraban en buen estado, ya que todavía conservaban arena fresca.

Los huevos habían sido retirados de su nido y eran transportados dentro de una bolsa de plástico, situación que puso en riesgo su desarrollo. La persona que los llevaba fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Será necesario esperar un periodo aproximado de 45 a 50 días de incubación para conocer cuántos logran completar su desarrollo y eclosionar. Cortesía

Un rescate contra reloj

Al encontrarse fuera de su nido natural y expuestos a la temperatura ambiente, los huevos ya presentaban un grado mínimo de deshidratación. Ante esta situación, las autoridades actuaron de manera inmediata para intentar preservar su viabilidad.

Los 202 huevos fueron trasladados al Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, donde fueron reincorporados a un proceso de incubación como parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco.