México, el único que tuvo examen virtual; países apuestan por presencialidad

De las principales universidades del mundo y de América Latina, sólo la UNAM optó en 2026 por un examen virtual para su ingreso a licenciatura, con los postulantes aplicando la evaluación desde su casa, sin una supervisión eficaz constatada.

Las instituciones educativas más reconocidas continúan aplicando un examen estandarizado presencial para quienes desean cursar sus licenciaturas y otras lo hacen en línea, pero en aulas de cómputo de las propias universidades o administradas por agencias externas especializadas, con supervisores y monitoreo continuo.

Sin embargo, en México, instituciones como el Tec de Monterrey, el IPN y la UAM han migrado en años recientes al examen de admisión en línea, pero con altos estándares de seguridad.

Las universidades que ocupan los primeros lugares por su excelencia en Estados Unidos, como Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Stanford, practican examen presencial digital en centros oficiales autorizados por las instituciones o en las propias instalaciones universitarias.

Universidades inglesas, con los primeros lugares del ranking a nivel global, como Oxford y Cambridge, aplican los exámenes en computadora de forma presencial en centros que pertenecen a la red mundial de Pearson VUE, compañía líder en evaluaciones electrónicas para áreas de tecnología, finanzas, salud y negocios.

En Reino Unido, a menos que la escuela sea un centro registrado de aplicación o se trate de un estudiante independiente de A-Level (estudiante que estudia en casa), estas pruebas suelen realizarse en la universidad o centros específicos.

DE 8 A 9 HORAS

Las universidades de China utilizan el examen universal Gaokao, evaluación nacional de acceso a la universidad para todo el país, el cual se presenta de forma tradicional: escrito, con papel y lápiz, y con los máximos estándares de seguridad.

En su última edición, 12.9 millones de estudiantes presentaron la prueba Gaokao. Esta cifra lo convierte en el proceso de selección académica más grande y competitivo del mundo. Se realiza cada año, usualmente entre el 7 y el 10 de junio.

Este examen dura un total aproximado de nueve horas de pruebas efectivas, distribuidas a lo largo de dos o tres días.

Por su parte, Corea del Sur usa el examen Suneung, el cual dura ocho horas y se aplica únicamente el tercer jueves de noviembre.

AMÉRICA LATINA

De acuerdo con la edición del 26 de enero pasado de Gaceta UNAM, con declaraciones de la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, el examen virtual de la UNAM utilizando la plataforma tecnológica de Territorium Life buscaba dar bienestar a los postulantes.

Las instituciones de educación superior con mayor reputación en América Latina realizan su examen de admisión de forma presencial para garantizar la seguridad y evitar fraudes, tal es el caso de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São Paulo, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En México, el Tec de Monterrey utiliza la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y el IPN inició en 2025 el examen para nuevo ingreso en línea, utilizando de forma obligatoria el Navegador Seguro (LockDown Browser) desde la plataforma oficial designada para la aplicación.

A la vanguardia

México

La UNAM optó apenas en 2026 por el examen virtual, pero resultó en problemas de eficacia.

EU

Aplican exámenes digitales en centros oficiales autorizados o en sus propias instalaciones.

Reino Unido

Utilizan exámenes por computadora de forma presencial en centros especializados.

China

Aplica el Caokao, un examen nacional presencial, con una duración máxima de 9 horas.

Corea del Sur

Realiza el Suneung, una prueba de 8 horas donde el país se detiene.